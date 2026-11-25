Für einen Spot der Wiener Linien hat sich die Sing-Ikone ins zeug gelegt.

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Sängerin Jazz Gitti ist bekannt dafür, dass sie sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Sie spricht aus, wofür sie steht.

Deutliche Worte

Das hat sie nun auch deutlich in einem Spot für die Wiener Linien gezeigt. Dabei schmeißt sich die Austro-Ikone voll ins Zeug, sie tanzt und singt durch eine Bim.

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Tage gegen Gewalt an Frauen

Der Grund ist wichtig und brisant: Mit der Aktion setzt Gitti ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Denn der 25.11. markiert den Start der "Orange the World - 16 Tage gegen Gewalt an Frauen". Die Wiener Linien schreiben dazu, was alle beitragen können:

Schauen wir aufeinander.

Schauen wir hin, wenn jemand Hilfe braucht. Im Zweifel gilt: Lieber einmal zu viel Hilfe holen als einmal zu wenig. Unsere Notrufeinrichtungen in Fahrzeugen und U-Bahn-Stationen sind jederzeit für dich da.

Begegnen wir einander mit Respekt.

Gitti sorgt mit dieser Aktion für viel Zustimmung bei ihren Fans. Viele würden sich freuen, wenn Gitti eine Tram-Tour durch die Stadt starten würde: "Bitte mal mit der Linie 71 fahren damit ich dich sehe!"