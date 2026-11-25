Die Stimme ist noch immer weg. Wolfgang Ambros muss nach Ried nun auch den Auftritt in Gersthofen, Deutschland streichen und auf Dezember verschieben!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Wolfgang hat bis zuletzt gehofft, dass sich seine Stimme rechtzeitig erholt. Aber leider ist das nicht der Fall. Seine heftige Erkältung hat ihn nach wie vor fest im Griff, und seine Stimme ist noch immer weg. An einen Konzertauftritt ist unter diesen Umständen leider nicht zu denken." Nach der Konzert-Absage in Ried (Dienstag) muss Wolfgang Ambros nun auch das für Donnerstag angesetzte "Pur"-Finale in Gersthofen, Deutschland streichen und auf den 14. Dezember verschieben.

"Ohne Stimme geht es nun einmal nicht!"

"Wolfgang ist unglaublich traurig darüber. Gerade die letzten Konzerte von „Ambros pur!" liegen ihm besonders am Herzen. Er hatte sich so sehr auf diese gemeinsamen Abende mit euch gefreut und wollte alles daransetzen, auch das letzte ursprünglich geplante Konzert noch spielen zu können. Aber manchmal macht einem die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Und ohne Stimme geht es nun einmal nicht,“ erklärt sein Team dazu den Status quo im Facebook-Fan-Channel.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Ersatz-Termine sind bereits fixiert: Am 12. Dezember in Ried im Innkreis und am 14. Dezember in Gersthofen sollen die beiden verschobenen Konzerte nachgeholt werden.