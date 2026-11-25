Ein Anwohner alarmierte die Polizei, als er Jugendliche beobachtete, die mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantierten.

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Aufregung am Dienstagabend in Wien-Margareten: Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses hörte gegen 22.35 Uhr verdächtige Geräusche im Innenhof. Als er nachsah, beobachtete er vier Jugendliche, die offenbar mit einer Schusswaffe hantierten. Kurz darauf sollen sie die Waffe in einem Rucksack verstaut haben. Der Anrainer verständigte die Polizei.

© LPD Wien

Gefährliche Gegenstände entdeckt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten stoppten wenig später zwei 16-Jährige im Innenhof. Bei der Kontrolle des Rucksacks machten die Polizisten einen brisanten Fund: Darin befanden sich eine Schreckschusswaffe samt Munition, zwei Karambit-Messer, ein Taschenmesser, zwei Pfeffersprays sowie ein weiteres Messer mit Scheide. Die Gegenstände wurden vorläufig sichergestellt.

16-Jähriger bestreitet Besitz

Der Rucksack wurde einem 16-jährigen Syrer zugeordnet. Der Jugendliche wurde zur weiteren Klärung auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Die Polizei sprach gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot aus und verständigte seine Erziehungsberechtigten. Der 16-Jährige bestritt, dass die sichergestellten Gegenstände ihm gehören. Er wurde angezeigt.