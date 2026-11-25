Vor dem für Donnerstag prognostizierten Wintereinbruch in großen Teilen Österreichs - vor allem auch im Flachland des Ostens - hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor zu hohem Tempo auf Schneefahrbahnen gewarnt.

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Bei 60 Prozent der Unfälle sei nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache gewesen. Das habe eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria gezeigt, so der Mobilitätsclub in einer Aussendung am Mittwoch.

2025 gab es demnach sechs Tote bei winterlichen Fahrverhältnissen im Straßenverkehr, 911 Menschen wurden verletzt. Während im gesamten Vorjahr laut VCÖ 32 Prozent der Unfallopfer auf Freilandstraßen verletzt wurden, war der Anteil bei winterlichen Fahrverhältnissen mit 59 Prozent fast doppelt so hoch. Der VCÖ forderte einmal mehr Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen.

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Bremsweg wird immer länger

Darüber hinaus verlängere sich der Bremsweg bei winterlichen Fahrbahnen massiv, betonte der Verkehrsclub. Ein Beispiel: Bei Tempo 50 verlängere sich der Anhalteweg (Reaktionsweg plus Bremsweg) bei winterlichen Fahrverhältnissen auf fast das Dreifache von rund 21 Metern bei trockener Fahrbahn auf rund 58 Meter bei Schneefahrbahn. Bei Tempo 80 nehme der Anhalteweg von knapp mehr als 40 Metern bei trockener Fahrbahn auf fast 140 Meter bei Schneefahrbahn zu und bei Tempo 100 von 62 Metern bei trockener Fahrbahn sogar auf 212 Meter bei Schneefahrbahn.

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Als Faustregel gelte, bei Schneefahrbahn das Tempo um die Hälfte zu reduzieren, großen Sicherheitsabstand einzuhalten und die volle Konzentration auf den Straßenverkehr zu richten. Das bedeute auch Hände weg vom Handy während des Fahrens. Zudem empfahl der VCÖ, Autofahrten möglichst zu vermeiden und, wenn möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.