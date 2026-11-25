Der Unfall ereignete sich im Bereich einer Baustelle.

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Dramatischer Unfall auf der Tauernautobahn (A10): Im Bereich des Brentenbergtunnels stürzte ein Lieferwagen Dienstagabend rund fünf Meter eine Böschung hinunter. Der Lenker wurde im Wrack eingeschlossen. Die Feuerwehr musste zu einer aufwendigen Rettungsaktion ausrücken.

Durch Baustellenabsicherung gekracht

Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich. Der Lieferwagen durchbrach die Absicherung und stürzte über die Böschung. Das Fahrzeug blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen. Zwei Lkw-Fahrer bemerkten den Vorfall und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Pfarrwerfen und Werfen rückten an. Um den eingeschlossenen Lenker zu befreien, schnitten die Helfer die Windschutzscheibe auf. Da der Mann kein Deutsch sprach, unterstützte einer der Lkw-Fahrer die Einsatzkräfte als Übersetzer.

Aufwendige Rettung über steiles Gelände

Für die Bergung errichteten die Feuerwehrleute eine Steckleiternrutsche. Anschließend wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und die Unfallstelle aufgeräumt. Mithilfe einer Korbschleiftrage transportierten die Helfer den Verletzten über die steile Böschung zum Rettungswagen.

Trotz des heftigen Absturzes kam der Lenker vergleichsweise glimpflich davon. Laut Feuerwehr erlitt er lediglich leichte Verletzungen. Dank der schnellen Alarmierung durch die beiden Lkw-Fahrer und des Einsatzes der Rettungskräfte konnte der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden.