Ein Berufsfischer aus Rust hat einen Monsterfang aus dem Neusiedler See gezogen. Er hat einen 2,27 Meter langen und 72 Kilogramm schweren Wels gefangen.

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Wie "ORF Burgenland" berichtet, hat der Fischer A. Augsten einen 2,27 Meter langen und 72 Kilogramm schweren Wels ans Land gezogen. Laut seiner Einschätzung soll das Tier zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein.

Gegenüber dem ORF war er von seinem Riesenfang wenig beeindruckt: "Für uns ist das normal." Einmal pro Jahr haben sie einen derartigen Prachtfang.

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Beim Fang half auch der Bruder von Augsten mit.