Laut einer Prognose des Portals "Kachelmannwetter" könnte es in Wien schon bald bis zu 25 Zentimeter Neuschnee geben.

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Am Donnerstag kündigt sich in Wien ein deutlicher Wintereinbruch an. Wie das Portal "Kachelmannwetter" auf der Plattform X mitteilt, rechnen die Wettermodelle allerdings noch mit unterschiedlichen Neuschneemengen. In dem Beitrag heißt es wörtlich: "Österreich, Wien : Am Donnerstag WINTEREINBRUCH! Es gibt noch je nach Modell Unterschiede wieviel Schnee fallen wird. Super HD: 15 bis 25 cm ICON: 5 bis 10 cm 5 bis 15 cm sollten es fix werden!"

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Wien: Seltenes Winterwetter im November

Auch die "ORF"-Prognose stellt für Wien einen Wintereinbruch in Aussicht, wie er im November nur noch selten vorkommt. Demnach schneit es in den ersten Stunden voraussichtlich nur leicht, ab dem Vormittag setzt dann für einige Stunden ergiebiger Schneefall ein.

Der "ORF"-Prognose zufolge dürften "zumindest ein paar Zentimeter Schnee liegen bleiben". Bei leichtem bis mäßigem Nordostwind steigen die Temperaturen nicht über minus 1 bis plus 1 Grad.

Schneefall in ganz Österreich

Bereits am Mittwoch zieht laut dem staatlichen Wetterdienst "GeoSphere Austria" ein Tief südwestlich an Österreich vorüber. Verbreitet ziehen teils ausgedehnte Wolkenfelder durch, die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Südlich des Alpenhauptkammes fällt immer wieder etwas Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1.300 Metern Höhe, kann in den Tälern stellenweise aber bis in die tiefsten Lagen absinken. Auch in Vorarlberg sind bereits am Vormittag einzelne Schauer möglich.

Frühtemperaturen zwischen minus 10 und plus 1 Grad

Tageshöchstwerte minus 1 bis plus 7 Grad.

Video zum Thema Winterwalze bring 30 Zentimeter Neuschnee an nur einem Tag © oe24

Schneefall bis in tiefe Lagen

Am Donnerstag überwiegen in ganz Österreich die Wolken und es schneit immer wieder, oft bis in tiefe Lagen. Nur im Westen und Südwesten liegt die Schneefallgrenze anfangs noch zwischen 600 und 1.000 Metern, sinkt dort aber im Tagesverlauf langsam ab. Den meisten Schneefall gibt es in der Osthälfte.

Frühtemperaturen zwischen minus 5 und plus 1 Grad

Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 3 Grad