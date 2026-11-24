Wer in Österreich regelmäßig im Homeoffice arbeitet, hat Anspruch auf die Übernahme der Internetkosten durch den Arbeitgeber. Der Oberste Gerichtshof (OGH) gab der Klage eines Zentralbetriebsrats recht.

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Nach einem Bericht des "Standard" hat der Oberste Gerichtshof (OGH) bereits im Oktober in diesem Fall entschieden. Demnach müssen Unternehmen bei regelmäßiger Arbeit von zu Hause aus die dafür nötige Internetverbindung bereitstellen oder für deren Kosten aufkommen.

Ausgangspunkt des Verfahrens war die gesetzliche Regelung zur Telearbeit, wonach Arbeitgeber die dafür notwendigen "digitalen Arbeitsmittel" zur Verfügung stellen oder die "angemessenen und erforderlichen Kosten" tragen müssen. Im konkreten Fall hatte der Betriebsrat eines Unternehmens dessen Remote-Work-Richtlinie beanstandet. Diese sah zwar vor, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Laptop und Laptopzubehör bereitzustellen, schloss einen darüber hinausgehenden Aufwandsersatz jedoch aus.

OGH in Wien © APA/HANS KLAUS TECHT

Internet zählt zu Arbeitsmitteln

Wie der OGH nun festhielt, fällt die Internetverbindung unter die "digitalen Arbeitsmittel" und muss daher abgegolten werden. In einer Aussendung des Höchstgerichts heißt es dazu, dass bereits das Adjektiv "digital" nicht ausschließe, dass "auch unkörperliche Arbeitsmittel – z. B. Software – erfasst sind".

Darüber hinaus verweist der OGH auf die Gesetzesmaterialien. Diese würden neben der erforderlichen IT-Hardware und Software ausdrücklich auch die tatsächlich notwendige Datenverbindung zu den digitalen Arbeitsmitteln zählen.