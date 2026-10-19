Brasilien-Stichwahl: Lula gegen Bolsonaro-Sohn

Brasilien steht am Sonntag vor einer politischen Richtungsentscheidung.

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Das 214-Millionen-Einwohnerland Brasilien steht am 25. Oktober am politischen Scheideweg.

In der Stichwahl um die Präsidentschaft treten der linke Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva und der rechte Senator Flávio Bolsonaro gegeneinander an, der Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro.

Im ersten Wahlgang erreichte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit. Nach vorläufiger Auszählung lag Flávio Bolsonaro mit rund 47 Prozent knapp vor Lula, der etwa 45 Prozent erreichte. Damit wird die Entscheidung nun in einer direkten Konfrontation fallen.

Schwenkt Brasilien rechts ab?

Lula-Anhänger. © APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA

Der Ausgang ist auch international von Bedeutung. Ein Sieg Bolsonaros würde Brasilien politisch deutlich weiter nach rechts rücken und die Rückkehr des Bolsonaro-Lagers an die Staatsspitze bedeuten.

Lula hingegen kämpft um eine weitere Amtszeit und um die Fortsetzung seines linksgerichteten Kurses. In den kommenden Wochen dürfte deshalb nicht nur über Wirtschaft und soziale Fragen gestritten werden, sondern auch über Demokratie, Umweltpolitik und Brasiliens Rolle in der Welt. Als BRICS-Staat bildet man schon jetzt Teil einer neuen Weltmacht.