17 Punkte! Rapid enteilt der Austria vor Wiener Derby

Rapid stürmt von Sieg zu Sieg, die Austria rutscht immer tiefer in die Krise. Zwei Wochen vor dem Wiener Derby zeigt die Tabelle ein ungewohntes Bild.

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17 Punkte trennen Rapid und Austria nach nur neun Bundesliga-Runden. Während die Hütteldorfer mit 24 Zählern und acht Siegen an der Tabellenspitze stehen, steckt der Erzrivale aus Favoriten mit sieben Punkten im Tabellenkeller. Am Sonntag, 1. November, treffen beide in der Generali Arena aufeinander (17 Uhr, live ORF 1 und Sky). Bis dahin könnte sich der Abstand sogar noch vergrößern.

Ausgerechnet Ex-Rapid-Kapitän trifft die Austria

Die jüngste Runde hat die gegensätzliche Entwicklung der Wiener Großklubs noch verschärft. Rapid setzte sich am Freitag gegen Hartberg mit 3:1 durch, die Austria verlor einen Tag später bei der SV Ried mit 2:3.

Dabei sah es für die Mannschaft von Stephan Helm zunächst nach einem Befreiungsschlag aus. Johannes Eggestein brachte die Violetten mit einem sehenswerten Treffer in Führung (18.).

Doch ausgerechnet Stefan Schwab, einst Kapitän bei Rapid, brachte Ried zurück ins Spiel. Der Mittelfeldspieler köpfelte zum 1:1 ein (23.) und leitete damit die Wende ein.

Nur fünf Minuten später traf Philipp Pomer mit einem Freistoß aus rund 30 Metern zum 2:1 (28.). Als Isaac Kiese Thelin per Elfmeter auf 3:1 erhöhte (82.), war die Partie praktisch entschieden. Eggesteins zweiter Treffer in der Nachspielzeit (90.+2) änderte nichts mehr an der sechsten Austria-Niederlage im neunten Saisonspiel.

Mit nur sieben Punkten droht den Violetten abhängig von den weiteren Ergebnissen der Konkurrenz sogar der Absturz ans Tabellenende.

Austria-Trainer Stephan Helm steht unter Druck. © APA/EXPA/ UWE WINTER

Rapid feiert besten Heimstart seit 1987

In Hütteldorf läuft die Saison dagegen nahezu makellos. Die Mannschaft von Johannes Hoff Thorup hat acht ihrer ersten neun Bundesliga-Spiele gewonnen. Einzig gegen Salzburg musste Rapid bislang eine Niederlage hinnehmen.

Auch der 3:1-Erfolg gegen Hartberg lieferte eine historische Zahl: Zum fünften Mal in dieser Saison trat Rapid zu Hause an, zum fünften Mal gingen die Grün-Weißen als Sieger vom Platz.

Fünf Heimsiege zum Saisonstart waren dem Rekordmeister zuletzt 1987/88 gelungen.

Damit reist Rapid mit einer völlig anderen Ausgangslage zum nächsten Wiener Derby als der Stadtrivale. Während Thorups Mannschaft ihre Tabellenführung verteidigt, sucht die Austria weiter nach Konstanz und Punkten.

Vor dem Derby wartet noch eine Bundesliga-Runde

Bis zum direkten Duell am 1. November haben beide Vereine noch Gelegenheit, ihre Ausgangslage zu verändern.

Rapid empfängt am 24. Oktober Austria Lustenau und kann mit einem weiteren Sieg den Druck auf die Konkurrenz erhöhen.

Für die Austria geht es dagegen darum, nach sechs Niederlagen aus neun Spielen wieder Punkte zu sammeln. Die Mannschaft von Stephan Helm hat bereits 17 Zähler Rückstand auf Rapid – und muss vor dem Derby zunächst verhindern, noch weiter abzurutschen.