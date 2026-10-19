Fast 60 % unzufrieden mit der Ampel-Koalition

Schon 46 % der NEOS-Wähler unzufrieden ++ FPÖ-Fans sogar zu 91 % kritisch

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Dass der Ampelkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS Skepsis entgegenschlägt, ist keine Neuigkeit. Die Krise in der SPÖ und die mehr als "hatscherte" Ablöse auf Raten von Parteichef Andreas Babler an der Spitze der SPÖ scheint die Unzufriedenheit in neue Höhen getrieben zu haben. Laut der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 sind schon fast 60 % - konkret sind es 58 - mit der Koalition unzufrieden. Nur 19 % geben der Ampel ein "Gut" bzw. ein "Sehr Gut".

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Doch die Detailauswertung zeigt: Es sind weniger die SPÖ-Fans, die unzufrieden sind - für die 58 % Nein-Stimmen sind vor allem diese beiden Phänomene verantwortlich.

FPÖler sind zu 91 % unzufrieden

+ FPÖ: Zum einen trägt das Trommeln von FPÖ-Chef Herbert Kickl über das angebliche Versagen der "Verlierer-Ampel" Früchte: Sage und schreibe 91 % der blauen Wählerinnen und Wähler sind mit der Regierung unzufrieden. Und die stellen eben rund 40 % der Befragten.

+ Skeptische NEOS. Doch gleich dahinter kommt eine Wählerschaft, mit der man nicht gerechnet hat. Ausgerechnet die Fans der NEOS, die ja selbst in der Regierung sitzen, sind zu 46 % unzufrieden - und nur zu 16 % zufrieden. Ein Hammer, den Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erst mal verkraften muss. Damit sind die NEOS abgesehen von den FPÖlern die einzige Partei, bei der die Wählerschaft mehrheitlich koalitionskritisch ist.

+ Mehrheitlich zufrieden sind hingegen die Fans von ÖVP (44 zu 17 %), und der SPÖ (43 zu 22 %) - sogar bei den Grünen gibt es mit 38 zu 33 % mehr Zufriedene als Unzufriedene.