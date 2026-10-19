Alaba, Danso, Seiwald: Rangnicks neue Fragezeichen

Alabas Neustart in Italien stockt, Danso fliegt vom Platz, Seiwald sitzt auf der Bank. Vor den entscheidenden Länderspielen gerät Rangnick unter Zugzwang.

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Alaba nach 45 Minuten raus, Seiwald in Leipzig auf die Bank verbannt, Danso fliegt nach 17 Minuten mit Rot vom Platz. Gleich drei ÖFB-Stützen erleben ein Wochenende zum Vergessen. Dafür gibt es bei Christoph Baumgartner endlich Comeback-Hoffnung. Vier Wochen vor den entscheidenden Nations-League-Spielen hat Teamchef Ralf Rangnick einige Personalfragen zu klären. Immerhin: Prass glänzt als Matchwinner, Laimer ist bei Bayern wieder gesetzt.

Viel Zeit bleibt nicht. Am 14. November empfängt Österreich Irland in Linz (20.45 Uhr, live ORF 1), drei Tage später wartet Israel in Debrecen. Es geht um den Aufstieg in die höchste Nations-League-Spielklasse. Und Rangnick hatte seine Vorgabe bereits bei der letzten Kadernominierung deutlich formuliert: "Wir haben uns dazu entschieden, ausschließlich Spieler einzuladen, die matchfit sind."

Alabas Neustart gerät ins Stocken

Der Neustart bei Udinese sollte David Alaba zurück zu regelmäßiger Spielpraxis führen. Doch ausgerechnet sein erster Startelfeinsatz wurde zum Rückschlag. Beim 0:3 gegen Lecce war für den 34-jährigen ÖFB-Kapitän bereits zur Halbzeit Schluss.

Beim zweiten Gegentor (33.) sprang Alaba unter dem Ball durch. Die italienischen Medien gingen mit dem früheren Real-Star hart ins Gericht. TUTTOmercatoWEB bezeichnete ihn als "nicht wiederzuerkennen", Goal Italia sprach von einer "Albtraum-Halbzeit".

Trainer Kosta Runjaic stellte sich dagegen demonstrativ hinter seinen Neuzugang. Er nahm Alaba ausdrücklich von seiner Kritik am Auftritt der Mannschaft aus. Udinese kassierte die fünfte Niederlage hintereinander und steckt mit vier Punkten im Tabellenkeller.

Für Rangnick wird nun entscheidend, ob Alaba in den kommenden Wochen mehr Spielzeit bekommt. Der Teamchef hatte eine Rückkehr im November in Aussicht gestellt. Am 25. Oktober will er sich beim Udinese-Spiel gegen Milan persönlich ein Bild machen.

Seiwald nur noch zweite Wahl in Leipzig

Im ÖFB-Team ist Nicolas Seiwald eine feste Größe. Bei RB Leipzig muss der 25-Jährige dagegen derzeit zuschauen. Vier Bundesligaspiele hintereinander begann er auf der Bank. Beim 1:6 gegen Bayern durfte er erst zur Pause ran, als Leipzig bereits mit drei Toren zurücklag.

Nicolas Seiwald (li.) kam beim 1:6 von Leipzig gegen Bayern erst zur Pause ins Spiel. Seinen Stammplatz hat er vorerst verloren. © IMAGO/Sven Simon

Unter Trainer Martín Demichelis hat Neil El Aynaoui auf der Sechs die Nase vorn. "Neil ist ein bisschen mehr Spielmacher. Nici ist vielleicht etwas stärker gegen den Ball", begründete der Argentinier seine Entscheidung.

Für Rangnick ist die neue Rollenverteilung nicht unerheblich. Seiwald absolvierte in den bisherigen vier Nations-League-Partien 285 von 360 möglichen Minuten. Im Klub fehlt ihm derzeit die regelmäßige Spielpraxis von Beginn an.

Danso fliegt, Prass wird zum Matchwinner

Kevin Danso erwischte in England einen Sonntag zum Vergessen. Beim 0:2 von Sunderland in Bournemouth sah der Innenverteidiger wegen einer Notbremse bereits in der 17. Minute Rot. Für seinen Klub war es die vierte Liga-Niederlage in Folge.

Früher Feierabend für Kevin Danso: Der ÖFB-Verteidiger sah bei Sunderlands 0:2 in Bournemouth bereits in der 17. Minute Rot. © IMAGO/Pro Sports Images

Ganz anders Alexander Prass. Der 25-Jährige entschied das Auswärtsspiel von Hoffenheim in Mönchengladbach praktisch im Alleingang mit. Erst bereitete er Bambasé Contés Führung vor (11.), dann traf er nach dem Ausgleich selbst zum 2:1-Sieg (54.).

Damit beendete Hoffenheim unter Trainer Christian Ilzer eine Serie von vier Pflichtspielniederlagen. Für Prass war es zugleich eine Bewerbung um einen Platz in Rangnicks nächster Startelf.

Matchwinner in Gladbach: Alexander Prass schoss Hoffenheim mit seinem Treffer zum 2:1 (54.) zum Sieg und bereitete das erste Tor vor. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Auch Konrad Laimer liefert wieder Argumente. Beim 6:1 der Bayern gegen Leipzig stand er erneut von Beginn an auf dem Platz. Vier Tage zuvor hatte er beim 3:3 in Stavanger einen Elfmeter herausgeholt und ein Tor vorbereitet.

Baumgartner: Das lange Warten könnte Samstag enden

Christoph Baumgartner arbeitet nach seiner schweren Oberschenkelverletzung am Comeback. Am Samstag könnte er wieder im Leipzig-Kader stehen. © IMAGO/Jan Huebner

Bei Christoph Baumgartner kommt endlich Bewegung in die Comeback-Pläne. Nach seinem Sehnenabriss im Oberschenkel vom 1. Juni könnte der 27-Jährige bereits am Samstag gegen Elversberg wieder im Leipziger Kader stehen.

Trainer Martín Demichelis macht Hoffnung: "Er ist schon näher dran, er trainiert mit der Gruppe. Es sieht gut aus."

Noch muss Baumgartner Geduld haben. Das Champions-League-Duell mit Real Madrid am Mittwoch kommt zu früh. Danach sollen Gespräche mit Ärzten und Athletikbetreuern klären, ob der ÖFB-Star wieder einsatzbereit ist.

Wie sehr Leipzig seinen Offensivmann vermisst, zeigen die Zahlen aus der Vorsaison: 17 Tore und zehn Vorlagen in 37 Pflichtspielen. Auch Rangnick wartet auf seine Rückkehr. Für eine November-Nominierung soll Baumgartner zuvor wieder Pflichtspielminuten sammeln.

Wimmer und Wanner: Wettlauf gegen die Zeit

Auch bei zwei weiteren Offensivspielern drängt die Zeit. Patrick Wimmer fällt wegen einer Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite aus. Hoffenheim rechnet mit einer Pause bis zur nächsten Länderspielphase.

Dabei war Wimmer zuletzt ein wichtiger Bestandteil von Rangnicks Mannschaft. In vier Nations-League-Spielen stand er 315 Minuten auf dem Platz und bereitete zwei Treffer vor.

Paul Wanner fehlt ebenfalls weiter. Nach seiner beim Kosovo-Spiel erlittenen Fußverletzung stand der Mittelfeldspieler auch gegen ADO Den Haag nicht im PSV-Kader.

Auch Carney Chukwuemeka fehlen derzeit die Kilometer. Der Dortmund-Legionär hatte beim 3:1 gegen Kosovo noch als Joker getroffen, beim BVB kommt er derzeit kaum zum Zug. Beim 0:0 gegen Union Berlin blieb er 90 Minuten auf der Bank, in der Champions League gegen Bodø/Glimt durfte er gerade einmal 14 Minuten ran. Ausgerechnet vor den entscheidenden ÖFB-Spielen fehlt damit auch dem 22-Jährigen der Wettkampfrhythmus.

Schlager sitzt – Jungwirth drängt ins ÖFB-Tor

Und dann wäre da noch die Torhüterfrage. Alexander Schlager saß bei Werder Bremens 2:2 gegen Paderborn erneut nur auf der Bank. Karl Hein erhielt den Vorzug.

Dabei hatte Schlager beim 1:1 im Kosovo eine überzeugende Leistung gezeigt. Doch Rangnick hat die Entscheidung über seine künftige Nummer eins ausdrücklich offengelassen. Die Einsatzzeiten im Verein sollen dabei eine Rolle spielen.

Mit Lukas Jungwirth steht bereits ein weiterer Kandidat bereit. Der LASK-Torhüter sammelte bereits seine ersten Länderspielminuten und könnte im November erneut eine Rolle im Kampf um das Einserleiberl spielen.