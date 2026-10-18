Real-Knall! Trainer-Legende soll "Königliche" retten

Der neuerliche Neustart von Real Madrid läuft bisher nicht nach Wunsch. Klub-Boss Florentino Perez soll bereits an der Ablöse von Jose Mourinho arbeiten und hat bereits einen Wunsch-Kandidaten.

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Vor dem Liga-Hit am Sonntag (ab 21.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) von Real Madrid gegen den FC Sevilla ist in der Hauptstadt Feuer am Dach. Im Falle einer Niederlage würde man bereits nach neun Spieltagen ebenso viele Punkte hinter Erzrivale FC Barcelona und der Tabellenspitze auf Rang 4 liegen. Der geplante Neustart der "Königlichen" unter Trainer-Legende Jose Mourinho läuft derzeit absolut nicht nach Wunsch der Verantwortlichen.

Mittlerweile kursieren erste Meldungen, dass der 63-jährige Portugiese bereits von Klub-Boss Florentino Perez angezählt wurde. In der Champions League konnte man zuletzt nach hartem Kampf gegen die AS Roma noch die weiße Weste behalten, die gezeigten Leistungen von Kylian Mbappe &amp; Co. waren bisher aber nicht genügend für die hohen Ansprüche von Real.

Nach dem Sevilla-Kracher wartet in der Champions League RB Leipzig, ehe nächsten Sonntag der Clasico bei den Katalanen zum Schicksalsspiel für "The Special One" werden könnte. Sollte man auch dort verlieren, wäre ein Mourinho-Aus in Madrid durchaus realistisch.

Wunsch-Nachfolger steht fest

Ein möglicher Nachfolger soll ebenfalls bereits ante portas stehen. Perez will niemand Geringeren als den langjährigen Frankreich-Teamchef Didier Deschamps von einem Engagement im Bernabeu überzeugen, wie er dem inneren Kreis der "Königlichen" bereits verraten haben soll.

Florentino Perez ist mit der Leistung von Real Madrid unzufrieden. © IMAGO/ZUMA Press Wire

2018 führte er die Franzosen zum WM-Titel, 2022 musste man sich im Argentinien im Endspiel geschlagen geben und nach Platz 4 bei der WM in den USA war für den mittlerweile 49-jährigen Weltmeister nach 14 Jahren bei der "L'Equipe Tricolore" Schluss.

Reals Wunsch-Trainer: Didier Deschamps. © Getty Images

Deschamps will weiter coachen

Als Grund für das Ende seiner Teamchef-Ära nannte er damals keineswegs sportliche Gründe, der wohl erfolgreichste Teamchef der französischen Geschichte, sondern, dass die Stimmung im Umfeld nicht mehr gut war und er zum Wohle Frankreichs gehandelt habe. Dementsprechend ließ er sich auch eine Fortsetzung seiner Trainer-Karriere offen.

Ein Angebot von Real Madrid wäre bestimmt verlockend. Sollte Deschamps dennoch absagen, wären mit Julian Nagelsmann oder Antonio Conte allerdings andere namhafte Alternativen derzeit am Trainermarkt zu haben.