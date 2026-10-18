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Großer Umbruch

Mega-Deal: Olise & Haaland bilden neues Traum-Duo

Dominik Lehmann
von
Bayern-Star MIchael Olise winkt ein Mega-Deal.
© Getty Images
Es gibt derzeit kaum Spieler, die mehr im Rampenlicht stehen als Bayern-Ass Michael Olise und ManCity-Knipser Erling Haaland. Jetzt soll es einen Mega-Deal geben, der die beiden Superstars zusammenbringt.
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Erling Haaland steht für Tor-Garantie. Alleine in der aktuellen Spielzeit traf der 26-jährige Norweger in zehn Spielen für Manchester City bereits zwölf Mal ins Tor. Michael Olise war mit neun Treffern in zehn Partien im Trikot des FC Bayern München nicht weniger erfolgreich.

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Was die beiden verbindet, ist, dass regelmäßig Transfer-Gerüchte um die beiden herumschwirren. Während Olise vor allem von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Real Madrid umworben wird, ist die Liste der Anwerber für Haaland noch länger. Paris, Real, FC Barcelona, Arsenal oder der FC Bayern München werden hier immer wieder genannt.

Während der deutsche Meister seinen Offensiv-Star vorerst noch für unverkäuflich erklärt, sieht die Situation bei Haaland ganz anders aus. Sollte ManCity von der Premier League tatsächlich die Höchststrafe für die Finanzverstöße bekommen, könnte ein Zwangsabstieg in die sechste Liga drohen. Die Superstars des Teams würden unweigerlich zum Schnäppchenpreis den Verein verlassen.

Erling Haaland kann sich seinen nächsten Klub aussuchen.
Erling Haaland kann sich seinen nächsten Klub aussuchen. © Getty Images

Olise & Haaland im selben Team

Vor allem im Fall des Norwegers weckt das großes Interesse, weshalb auch die Bayern wohl ihre Fühler ausstrecken. Doch schon bevor das Transferkarussell sich beginnt zu drehen, wurde nun ein Mega-Deal offiziell, der das Herz vieler Fußballfans höher schlagen lässt und zwei der aktuell besten Offensiv-Spieler Seite an Seite auflaufen lässt.

Wie das Fach-Portal "Footy Headlines" berichtet, sollen Olise und Haaland zukünftig als Werbegesicht von US-Sportartikelhersteller Nike fungieren. Nun wird auch bekannt, welche Rolle der Franzose einnehmen soll. Er wird mit Haaland das Comeback der Hypervenom-Serie begleiten. Auch hier kommt es nicht überraschend, dass man sich für Olise als Gesicht der Kampagne ausgesucht hatte.

Neuer Deal für Olise

Der 24-jährige Bayern-Star war lange Zeit ohne offiziellen Ausrüstervertrag und griff immer wieder auf alte Modelle, wie den Hypervenom Phantom III aus dem Jahr 2018, zurück. Nun feiert die Serie ihr Comeback mit Olise und Haaland in einem Team. Neben den beiden sollen auch Chelsea-Star Cole Palmer und die zweifache Ballon-d’Or-Gewinnerin Alexia Putellas im Hypervenom-Team von Nike auflaufen.

Es ist auch der Startschuss des großen Nike-Umbruchs. Mit dem Comeback des Hypervenom, der für offensive Spielertypen entwickelt wird, setzt man zukünftig noch auf zwei weitere Modelle. Der Mercurial ist weiterhin das Aushängeschild für besonders schnelle Spieler und der bliebt Tiempo bleibt weiter für die Edeltechniker als beste Wahl des US-Ausrüsters.

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