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Real Madrid holt Super-League-Boss

SR
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MADRID, SPAIN - DECEMBER 16: Joan Laporta, Bernd Reichart and Florentino Perez pose for photo during the Desayuno Informativo del Forum Europa with Bernd Reichart about Superliga celebrated at Hotel Ritz on december 16, 2022, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
© Europa Press via Getty Images
Real Madrid rüstet im Geschäftsbereich auf und das ausgerechnet mit dem CEO der einst kontroversen Super League.
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Als die Pläne der Super League 2021 an die Öffentlichkeit gerieten, war der Aufschrei groß. Zwölf der größten Klubs der Welt wollten in ihre eigene private Liga, federführend darunter war auch Real Madrid.

Daher überrascht die Verbindung zwischen dem ehemaligen CEO des Unternehmens A22, das hinter dem Projekt stand, und den Königlichen nicht.

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Bernd Reichart ist der Name des neuen Leiters des Geschäftsbereichs bei Real, wenn es nach einem Bericht der spanischen "AS" und mittlerweile auch der "DPA" geht. Der Deutsche berichtet direkt an den Generaldirektor José Ángel Sánchez und wird für Stadion, Sponsoring und Merchandising zuständig sein.

Lange Vergangenheit mit Real Madrid

In Deutschland ist der 52-Jährige auch als CEO von RTL Deutschland zwischen 2019 und 2021 bekannt.

Reichart hat aber auch weitere Vergangenheit mit Real, er war für Siemens Mobile in der Umsetzung des Sponsorings bei den Madrilenen zuständig. Da er bereits seit langer Zeit in Madrid lebt, spricht Reichart auch fließend Spanisch.

Laut der "AS" könnte die Verpflichtung darauf hindeuten, dass eine "Friedensvereinbarung" mit der UEFA bevorsteht.

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