Kristalle vom Himmel
Schneechaos! ORF-Experte: Sogar Hydrometeore kommen
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird es in ganz Österreich weiß, flächendeckender Schneefall bringt Neuschnee mit bis zu 30 Zentimeter.
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Wadsak nimmt das Thema nicht so ernst. Sein Facebook-Posting klingt wie eine schlimme Warnung:
"Am Donnerstag fallen Hydrometeore, also Partikel aus Dihydrogenmonoxid in fester und flüssiger Form vom Firmament. Größtenteils rechnen wir mit einem hexagonalem Wasserkristallgemisch, das aus dem Himmelszelt fällt."
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Vereinfacht gesagt: Es schneit!
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