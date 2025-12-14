Teenies traten 32-Jährigem mehrmals gegen den Kopf

Rauferei zwischen drei Männern endete nach Schädel-Tritten im Spital

Tirol. Bei einer Rauferei in Innsbruck in der Nacht auf Sonntag ist einem 32-Jährigen mehrmals gegen den Kopf getreten worden. Der Mann war mit zwei anderen Nachtschwärmern im Alter von 16 und 19 Jahren in Streit geraten, der schnell handgreiflich ausgetragen wurde. Dabei nahm der Jüngste Anlauf und trat den Fuß gegen den Schädel des am Boden liegenden Kontrahenten. Der 19-Jährige schlug mit Händen und Füßen gleich mehrmals zu. Der 32-Jährige kam ins Spital, berichtete die Polizei.

Mit einem Rettungswagen wurde der Mann ins Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert. Die Schwere der Verletzungen war nicht bekannt.