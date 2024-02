Brutaler Raub in S-Bahn: Polizei sucht diese Person

Der Tatverdächtige (ca. 16 bis 20 Jahre alt) hat einen 62-jährigen Mann aus Wien einen Schlag auf den Kopf versetzt und dessen Rucksack entwendet.

Niederösterreich. Die LPD Niederösterreich fahndet nach einem bisher Täter, der in einer S-Bahn einen brutalen räuberischen Diebstahl begangen haben soll. Der Tatverdächtige (ca. 16 bis 20 Jahre alt) soll in einer Schnellbahngarnitur von Wien in Richtung Wiener Neustadt einem 62-jährigen Mann aus Wien einen Schlag auf den Kopf versetzt und dessen Rucksack entwendet haben. Er habe daraus einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Bei dem folgenden Gerangel ließ er den Rucksack zurück und flüchtete aus dem Zug. Der 62-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und suchte selbständig einen Arzt auf.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 24. Dezember 2023, gegen 3.00 Uhr im Gemeindegebiet Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling). Die Polizei veröffentlichte jetzt Fahndungsfotos des mutmaßlichen Täters.

© LPD NÖ

© LPD NÖ

Täterbeschreibung

Mann (ca. 16 bis 20 Jahre alt)

schlanke Statur, schwarzes mittellanges Haar (im sogenannten Pilzschnitt)

markante dunkle Augenbrauen

bekleidet mit dunklen Sportschuhen, heller Jeans, heller Jacke mit Kapuze, schwarzem T-Shirt bzw. schwarzem Pullover mit "Emporio Armani"-Aufschrift sowie einer schwarzen Baseballkappe.

Sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des unbekannten Täters führen, werden an die Polizeiinspektion Brunn am Gebirge unter der Telefonnummer 059133-3332 erbeten.

Für den genannten Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.