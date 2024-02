Mord-Alarm: 30-Jähriger leblos in Wohnung gefunden

Der 30-jährige wies mehrere Verletzungen auf, die auf ein Fremdverschulden hinweisen. Bei einer Sofortfahndung wurden zwei Männer festgenommen.

Kärnten. Am Mittwoch gegen 22 Uhr ist es laut einer Zeugin in einer Klagenfurter Wohnung zu einem lauten Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Die Frau verständigte aus Sorge die Polizei, als sie ganz plötzlich keinerlei Geräusche mehr aus der Nachbarwohnung wahrnehmen konnte. Die ersteinschreitenden Polizeibeamten fanden kurz darauf in der besagten Wohnung den bereits leblosen 30-jährigen Wohnungsbesitzer. Der 30-jährige wies mehrere Verletzungen auf, die auf ein Fremdverschulden hinweisen.

Im Zuge einer Sofortfahndung wurden kurze Zeit später zwei Männer im Stadtgebiet von Klagenfurt vorläufig festgenommen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Ob diese mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Derzeit wird der Tatort von den Spezialisten des Landeskriminalamtes gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt untersucht.