Absichtlich hinfallen, um frisches Material zu bekommen? Ein Ex-Weltrekordler warnt vor einem Schlupfloch. Die Ski-Adler halten dagegen.

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Für einen neuen Anzug die eigene Gesundheit riskieren - für Kristoffer Eriksen Sundal wäre das schlicht verrückt. "Dann bist du schon ein ziemlicher Idiot", sagt der Sieger von Lillehammer. Doch genau über dieses Szenario diskutiert jetzt die Skisprung-Szene.

Auslöser ist eine Warnung von Johan Remen Evensen. Der frühere Skiflug-Weltrekordler fürchtet, dass einzelne Athleten absichtlich stürzen könnten, um die neue Anzugbegrenzung zu umgehen.

Wer stürzt, darf womöglich wechseln

Vier neue Anzüge dürfen die Springer für den Winter registrieren, dazu kommen bis zu zwei aus dem Sommer. Frisches Material ist begehrt: Ein kaum getragener Anzug kann im Flug wertvolle Meter bringen.

Für beschädigte Modelle gibt es eine Ausnahme. Wird ein Anzug bei einem offiziellen Training oder im Wettkampf unbrauchbar, kann Ersatz genehmigt werden.

Genau da setzt Evensens Verdacht an. Liegt ein Athlet nach dem ersten Durchgang weit zurück, könnte er im Finale einen Sturz bewusst herbeiführen. Der Wettkampf wäre verloren – ein neuer Anzug für die nächsten Bewerbe aber womöglich gewonnen.

Das Archivbild zeigt die Gefahr eines Sturzes – ein Zusammenhang mit der aktuellen Debatte besteht nicht. © DeFodi Images via Getty Images

Evensen verweist auch auf die Wochen nach dem Anzugskandal bei der WM 2025 in Trondheim. Damals hatte die FIS die Anzüge eingesammelt und ihre Zahl für die restliche Saison begrenzt.

"Da gab es einige verdächtige Stürze", behauptet der ehemalige Weltklasse-Springer. Einzelne Athleten hätten anschließend neue Anzüge bekommen und plötzlich deutlich besser abgeschnitten.

Die Springer widersprechen

Sundal hält das Verletzungsrisiko für viel zu groß. Knie, Knöchel oder Rücken gefährden, um womöglich nur ein neues Rückenteil zu bekommen? Für den Norweger steht das in keinem Verhältnis.

Teamkollege Marius Lindvik zweifelt zudem daran, dass ein solcher Trick unbemerkt bliebe: "Ich glaube, das wird ziemlich schnell durchschaut."

Anna Odine Strøm will ein solches Vorgehen anderer nicht ausschließen. Für sich selbst stellt sie aber klar: "Ich werde nicht absichtlich einen Anzug kaputtmachen."

Ein Sturz ist kein Freibrief

Auch FIS-Renndirektor Sandro Pertile glaubt nicht, dass Springer ihr Material bewusst beschädigen werden. Zudem entscheidet nicht der Athlet über einen Austausch.

Jeder Schaden muss sofort gemeldet und der Anzug dem Kontrolleur vorgelegt werden. Der prüft, ob ein ganzes Modell ersetzt werden darf – oder lediglich ein einzelnes Teil.

Norweger klagt über neue Messmethode

Während Evensen vor möglichen Tricks warnt, kritisiert Johann André Forfang die Verlässlichkeit der Kontrollen. Sein Anzug war am Sonntag in Lillehammer am Knie 15 Millimeter zu weit – Disqualifikation. Dabei sei das Modell zuvor dreimal geprüft und freigegeben worden, betonte der Norweger gegenüber dem norwegischen Sender NRK.

Bei der entscheidenden Kontrolle sei dann anders gemessen worden. "Das führt ja dazu, dass ich mich bei der Kontrolle dort nie sicher fühlen kann", ärgerte sich Forfang.

Auch Peter Prevc kennt das Problem. Der frühere Gesamtweltcupsieger von 2016 und ältere Bruder von Skisprung-Dominator Domen Prevc hilft inzwischen bei der Ausrüstung der slowenischen Springer mit. Im Interview mit dem Portal Siol erklärt er: Regen kann einen Anzug dehnen, ein starker Temperaturwechsel seine Luftdurchlässigkeit verändern.

Absichtlichen Betrug hält er angesichts der Sanktionen für wenig sinnvoll: "Die Strafen sind so streng, dass es sich nicht lohnt."

Zimmermann greift in Ruka wieder an

Sportlich geht es am Wochenende in Ruka bei Kuusamo weiter. Dort will Raffael Zimmermann seinen Traumstart fortsetzen: Bei seinen ersten drei Weltcupstarts landete der Tiroler dreimal auf dem Podest. Vor den beiden Einzelbewerben am Samstag und Sonntag fehlen ihm nur fünf Punkte auf die gemeinsam führenden Stephan Embacher und Kristoffer Eriksen Sundal.