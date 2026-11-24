Hirscher jubelt, der heimische Skiverband schaut (noch) zu: Hinter dem Gurgl-Doppelsieg steckt auch ein früherer ÖSV-Macher. Toni Giger erklärt das Erfolgsrezept.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Marcel Hirscher gewinnt derzeit auch ohne selbst zu starten. In Gurgl feierten zwei Norweger auf seinen Ski einen Doppelsieg, Österreichs Herren blieben beim Heimrennen ohne Podestplatz. Jetzt erklärt einer seiner engsten Wegbegleiter, was hinter dem Coup steckt.

"Marcel hat mit seinem Papa das Setup auf die nächste Ebene gesetzt", sagte Toni Giger bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" auf ServusTV. Der frühere ÖSV-Sportdirektor, heute Rennchef bei Van Deer, kennt Hirschers Akribie aus nächster Nähe. Die gemeinsame Arbeit mit Vater Ferdinand an der Abstimmung war für ihn ein wesentlicher Schlüssel zu dessen Erfolgen.

Vom Materialfrust zum Doppelsieg

Genau darauf kam es auch in Gurgl an. Nach Platz 18 in Levi fehlte Timon Haugan das Vertrauen in seine Ski. Die Vorbereitung auf dem Rennhang und die Feinarbeit der Serviceleute brachten laut Giger die Wende.

Erst beim Training am Samstag fand Haugan das richtige Gefühl wieder. Tags darauf gewann er vor Eirik Hystad Solberg. Der änderte sein Setup noch zwischen den Läufen – und raste mit Laufbestzeit von Platz elf auf zwei.

Auch die Gesamtwertung spricht für Hirschers Marke: Nach drei Rennen liegen Haugan, Solberg und Fabian Ax Swartz auf den Plätzen drei, vier und sechs. Österreichs Beste, Raphael Haaser und Michael Matt, folgen auf Rang 15. Die Speed-Rennen stehen noch aus.

Marcel Hirscher (r.) mit Timon Haugan: Das Wissen des Rekordchampions hilft heute seinen Fahrern. © Red Bull Content Pool

Das sagt Giger über Hirscher-Comeback

Giger begleitete Hirscher schon beim ÖSV. Er war Herren-Cheftrainer, leitete Forschung und Entwicklung und stieg zum Sportdirektor auf. 2022 wechselte er nach 33 Jahren im Verband zu Hirschers Ski-Projekt.

Auf dessen eigenes Comeback gibt es aber noch keine klare Antwort. Giger traut ihm die Rückkehr zu, bremst aber die Erwartungen: "Man traut ihm sehr vieles zu, aber er muss sich auch an die Gesetze halten nach einem Kreuzbandriss. Da braucht man halt Zeit."

Warum ÖSV-Stars noch warten müssen

"Am liebsten hätte ich einen Österreicher auf Van Deer, der ganz oben steht", sagt Giger. Bei den alpinen Spitzenkadern verhindert das vorerst die Einstiegsregel des Austria Ski Pools, über den Ausrüster den ÖSV mit Material und Geld unterstützen.

Vom ÖSV zu Hirscher: Toni Giger erklärte bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7", was hinter dem Doppelsieg steckt. © Johannes Jank

Van Deer trat im April 2025 bei und darf in den ersten beiden Jahren zunächst österreichische B- und C-Kader-Athleten ausrüsten. A-Kader und Nationalteam müssen warten. Ausländische Fahrer betrifft diese Regel nicht.

Im Frühjahr 2027 endet die Einstiegsphase. Für einen Wechsel eines ÖSV-Spitzenfahrers braucht es dann auch einen entsprechenden Ausrüstervertrag.