Noch vor dem ersten Speed-Rennen des Winters kochen zwischen Österreich und der Schweiz die Emotionen hoch.

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Wenn am Samstag (19.45 Uhr, live auf ORF 1) im US-amerikanischen Copper Mountain der Startschuss zum ersten Super-G der Saison fällt, hat der ÖSV bereits einen psychologischen und sportlichen Etappensieg in der Tasche. Der Grund sorgt im Lager des Erzrivalen für gehörig rote Köpfe: Österreich darf den Rennhang "West Encore" im Vorfeld zweimal im Training befahren – die Schweizer um Dominator Marco Odermatt und Franjo von Allmen müssen sich hingegen mit einer einzigen Einheit begnügen.

Protest gegen Ungleichbehandlung

Bei den Eidgenossen liegen die Nerven deshalb blank. Im Rahmen der Mannschaftsführersitzung legten die Swiss-Ski-Trainer umgehend Protest gegen die Ungleichbehandlung ein – doch der Vorstoß blieb völlig erfolglos.

Die Einteilung wurde knallhart durchgezogen. Besonders bitter für die Schweizer: Weil der Hang in Colorado erst am Sonntag freigegeben wurde und die Teams zuvor auf mini-kurzen Trainingsabschnitten von kaum 30 Sekunden Fahrzeit vorliebnehmen mussten, ist jede zusätzliche Fahrt auf der echten Rennstrecke Gold wert.

Exklusiver Deal mit Sölden

Warum ausgerechnet der ÖSV von den US-Gastgebern so hofiert wird? Wie der Schweizer Blick enthüllt, steckt hinter dem Vorteil ein klassischer Gegenseitigkeits-Deal: Weil Österreich dem US-Skiteam in Sölden exklusive und besonders gute Trainingsbedingungen einräumt, revanchieren sich die Amerikaner nun auf ihrem Heimhang in Copper Mountain.