× 75. Geburtstag: Mercedes verteilte Kaiserschmarrn für Niki Lauda (†70)

Rührende Geste von Mercedes am Rande der Formel-1-Tests in Bahrain: Am Donnerstag, an dem der ehemalige Team-Boss Niki Lauda (†70) seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte, gab's Kaiserschmarrn.

"Zu Ehren von Niki, der seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte, haben wir etwas Kaiserschmarrn organisiert", ließ die Mercedes-Presseabteilung Donnerstag Abend in Bahrain wissen. "Kommt vorbei und holt euch eine Portion, um seinen Tag zu feiern." Auch fünf Jahre nach seinem Tod ist der legendäre Mercedes-Boss in der Box der Silberpfeile noch immer allgegenwärtig. © getty × Wolff: "Denke jeden einzelnen Tag an Niki" Am neuen Mercedes W15 von Lewis Hamilton und George Russell erinnert ein roter Stern links und rechts des Cockpits an den dreimaligen Weltmeister. Lauda war es auch, der maßgeblichen Anteil gehabt hatte, dass Hamilton von McLaren zu Mercedes wechselte (und damit später sechs WM-Titel holte). Teamchef Toto Wolff: "Ich denke jeden einzelnen Tag an Niki." Auch heute noch stellt sich der 52-jährige Wiener bei großen Herausforderungen immer wieder die Frage: "Was hätte Niki jetzt gemacht?"