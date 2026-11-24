Perfekte Bilanz in der Königsklasse und neun Siege in Serie im Rücken: Real Madrid empfängt am fünften Spieltag PSV Eindhoven im Santiago Bernabéu als klarer Favorit.

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Real Madrid will seine eindrucksvolle Siegesserie in der UEFA Champions League fortsetzen und am Dienstag gegen PSV Eindhoven den zehnten Pflichtspielsieg hintereinander einfahren (21:00 Uhr/live Sky Sport Austria & Sport24-Liveticker). Während die Mannschaft von Trainer José Mourinho in der Ligaphase gemeinsam mit Paris Saint-Germain als einziges Team nach vier Spieltagen bei zwölf Punkten hält und auf dem zweiten Tabellenplatz liegt, kämpfen die Gäste aus den Niederlanden als 24. um den Einzug in die K.-o.-Runde.

Zudem peilt Superstar Kylian Mbappé einen besonderen Meilenstein an, da der Franzose in allen vier bisherigen Saisonspielen der Königsklasse traf und mit einem weiteren Tor als zweitjüngster Spieler die Marke von 75 Champions-League-Treffern knacken würde.

Real Madrid feiert Generalprobe mit Aufholjagd in La Liga

Das Selbstvertrauen bei den Königlichen könnte vor dem Heimspiel im Estadio Santiago Bernabéu kaum größer sein, nachdem Real bereits alle acht bisherigen Pflichtspiel-Heimpartien der Saison gewann und dabei fünfmal vier Tore erzielte. Am Samstag drehte das weiße Ballett trotz eines verschossenen Elfmeters von Mbappé einen frühen 0:1-Rückstand gegen Celta durch Treffer von Jude Bellingham in seinem 100. La-Liga-Einsatz sowie Joker Carlos Espí noch zum Sieg und blieb Tabellenführer Barcelona damit auf drei Zähler dicht auf den Fersen.

Für das Duell mit Eindhoven kündigte Mourinho bereits die Rückkehr von Vinícius Júnior in die Startelf an, während Raul Asencio und Rodrygo verletzungsbedingt fehlen und Bellingham sowie Arda Güler angesichts des dichten Programms geschont werden könnten.

PSV Eindhoven setzt auf Auswärtsstärke gegen Real Madrid

Harte Nuss im Bernabéu: PSV-Trainer Peter Bosz (Mitte, hier im Archivbild neben Rückkehrer Paul Wanner) gastiert mit dem Eredivisie-Spitzenreiter am Dienstag in der Champions League bei Real Madrid und will trotz zahlreicher Ausfälle im Rennen um die K.-o.-Runde punkten. © IMAGO/ANP

Aber auch PSV Eindhoven reist nach einem souveränen 4:1-Erfolg am Samstag bei NEC Nijmegen und als Spitzenreiter der niederländischen Eredivisie mit Rückenwind in die spanische Hauptstadt. Nach vier Punkten aus den ersten vier Champions-League-Partien gegen Schachtar Donezk (1:1), RB Leipzig (0:1), den FC Porto (1:0) und Club Brügge (1:2) stehen die Schützlinge von Trainer Peter Bosz vor schwierigen Restaufgaben gegen Real, Atlético Madrid, Viking und Stuttgart allerdings unter Zugzwang.

Erschwerend kommt für das erste Aufeinandertreffen mit Real Madrid seit dem Europapokal-Viertelfinale 1988/89 hinzu, dass Kapitän Mauro Júnior nach einer Muskelverletzung ebenso ausfällt wie Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa und Alassane Pléa, während der ehemalige Bayern-Profi Paul Wanner nach langer Verletzungspause wieder als Joker bereitsteht.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid gegen PSV Eindhoven

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militão, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Diomandé, Díaz, Vinícius Júnior; Mbappé

PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Sano, Fernández; Perišić, Mijnans, Van Bommel; Til