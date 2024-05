Kaum zu glauben: Dass eine Mutter mit 1,68 Promille im Blut mit ihren drei Kindern im Auto unterwegs ist. Und dass angesichts der Unfallbilder niemand ernstlich verletzt wurde.

OÖ. Schwer betrunken setzte sich eine 40-Jährige aus Engelhartszell in der Nacht auf Christi Himmelfahrt hinters Lenkrad ihres VW Kombi. 1,68 Promille sollten später nachgewiesen werden - der wohl unvermeidliche Unfall ereignete sich um 4.24 Uhr in der Früh auf der Welser Bezirksstraße. Mit im Pkw, der ohne Unfallgegner von der Straße abkam: die drei Kinder der Frau, nämlich der siebenjährige Sohn und ihre beiden Töchter (7 und 13).

© FF Neukirchen am Walde ×

Konkret kam es im Ortsteil Aigen in Neukirchen am Wald im Hausruckviertel zum Alko-Crash, bei dem am Ende alle Beteiligten inklusive der Einsatzkräfte von einem Feiertagswunder sprechen werden, dass hier keiner verletzte wurde. Denn der Passat touchierte mehrere Bäume, überschlug sich und blieb am Dach liegen.

© FF Neukirchen am Walde ×

Die Aufgabe der mehr als erstaunten Feuerwehr bestand nur noch darin, die Unfallstelle abzusichern, das Fahrzeug gemeinsam mit Abschleppunternehmen zu bergen, ausgelaufene Betriebsmittel zu binden, Bäume und Äste, die auf die Straße ragten, zu entfernen und die Straße zu reinigen. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes bis ungefähr 6 Uhr früh gesperrt.

Die Polizei ermittelt trotzdem wegen Gefährdung im Straßenverkehr und auch das Jugendamt wird sich jetzt Mutter und Familie genauer anschauen.