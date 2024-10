Neues Solo-Leben: So findet J.Lo nach ihrer Trennung zur Selbstliebe

In ihren ersten Interviews nach der neuerlichen Trennung von Ben Affleck verrät Jennifer Lopez, wie schwer es für sie war, allein glücklich zu sein – und wie sie zu ihrem Selbstwertgefühl fand.

Wer sie erst kürzlich wieder auf dem Red Carpet in Toronto bei der Präsentation ihres neuesten Films „Unstoppable“ sah, kann es nicht glauben, dass All-time-Beauty Jennifer Lopez jemals unter einem geringen Selbstwertgefühl gelitten hat. Doch sie tat es – wie sie zumindest kürzlich im „Interview“-Magazine verriet. „Ich war mein ganzes Leben lang damit beschäftigt, zu genügen... Dauernd treibt dich etwas an und beeinflusst all deine Entscheidungen – und du weißt gar nicht, warum“, erklärt die 55-Jährige in ihrem ersten Interview nach der neuerlichen Trennung von Ben Affleck (52), mit dem La Lopez 2021 ein fulminantes Liebescomeback samt Hochzeit feierte.

J.Los neues Solo-Leben

Nur zwei Jahre später der Schock: Es hat wieder nicht geklappt, „Bennifer“ sind (wohl) endgültig Geschichte – und Lopez zeigt sich jetzt als geläuterte Einzelgängerin. Denn, so erklärt sie, das Wichtigste im Leben sei, „sich selbst als Einzelperson als vollständig zu akzeptieren, wenn man etwas will, das einen sogar noch vollständiger macht. Man muss gut mit sich selbst klarkommen.“ Dass sie das längst draufhabe, dachte die zweifache Mutter (Emme & Max, 16) nach drei gescheiterten Ehen (Ojani Noa 1997-1998, Cris Judd 2001-2003, Marc Anthony 2004-2014), doch: „Ich dachte, ich hätte das gelernt, aber das habe ich nicht. Und dann, in diesem Sommer, musste ich sagen: Ich muss losziehen und auf mich allein, auf mich selbst gestellt sein“, so Lopez.

Das „Bennifer“-märchen begann 2001. Nur ein Jahr später hielt Ben Affleck um Jennifer Lopez‘ Hand an. © Getty Images ×

Ihre vierte Scheidung reichte die Schauspielerin und Sängerin am 20. August ein. Kein einfacher Schritt, wie sie im „Vanity Fair“-Gespräch bestätigt: „Es war, als ob meine ganze verdammte Welt explodiert wäre. Das war wohl die schwierigste Zeit meines Lebens, aber auch die beste, weil ich an mir selbst arbeiten konnte.“ Doch das Alleinsein ist für den Superstar bis heute eine Herausforderung: „Es ist verdammt schwer.“ Ihr Mantra lautet deshalb: „In einer Beziehung zu sein, definiert mich nicht. Ich kann mein Glück nicht in anderen Menschen suchen. Ich muss das Glück in mir selbst finden.“ Und in ihrer Aufgabe als Mutter von Teenager-Zwillingen, die ihr in der schweren Zeit der neuerlichen Trennung von On-Off-Liebe Affleck Kraft schenkten. „Ich musste einfach mit meinen Kindern und mir selbst zusammen sein und wirklich tief in die Dinge eintauchen, die in meinem Leben passiert sind.

Die sensation war perfekt, als 2021 das Traumpaar sein Revival feierte – und 2022 heiratete. Nur zwei Jahre später ist auch Lopez‘ vierte Ehe Geschichte. © Getty Images ×

Ihre Reise zu sich selbst hätte bei der Geburt von Emme und Max vor 16 Jahren begonnen. „Da fängst du an, dich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen.“ Nichtsdestotrotz blieb Jennifer Lopez nach der Trennung von Marc Anthony weiter auf der Suche nach der großen Liebe. Das Liebes-Revival mit Ben Affleck und das Aufflackern jenes Feuers, das 2001 einem filmreifen Funkenflug entsprungen war, machte nicht nur Lopez, sondern auch die Medienwelt glücklich. Jennifer im dazu passenden Filmmärchen „Marry Me“ setzte der Romantik das Krönchen auf.

Zu schön um wahr zu sein

Zu schön, um wahr zu sein war es dann letztlich – und Lopez und Affleck für ein paar Monate von der Bildfläche verschwunden. Nun kehrte die 55-jährige Powerfrau mit dem Filmdrama „Unstoppable“ zurück. Und auch der Titel des Films über den mit nur einem Bein geborenen Ringer Anthony Robles passt wieder perfekt zu ihrem Leben. Ob Jennifer auch unaufhaltsam weiter nach der einen großen, ewigen Liebe suchen wird? „Ich bin nicht auf der Suche nach jemandem.“ Vielmehr sei sie – auch wenn „ich nichts bereue und genau das gebraucht habe, um es endlich zu kapieren“ – heute endlich dort, wo sie immer hinwollte: „Ganz bei mir selbst.“ Dorthin ist La Lopez hoffentlich gekommen, um zu bleiben.