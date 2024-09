Heiße Einblicke: Jennifer Lopez im knappen Glitzerkleid auf Film-Premiere

Der neueste Film von Jennifer Lopez, "Unstoppable", wurde am Freitagabend in Toronto, Kanada, vorgestellt, wobei die 55-jährige Sängerin und Schauspielerin im Mittelpunkt stand.

Doch auch abseits der Leinwand sorgt Lopez weiterhin für Schlagzeilen. Während sich viele Prominente nach einer turbulenten Scheidung zurückziehen, setzt Lopez auf Glamour und Selbstdarstellung.

Auf dem roten Teppich erschien sie in einem funkelnden Kleid von Designerin Tamara Ralph, das an eine Discokugel erinnerte und durch gewagte Schnitte an den Seiten auffiel, die nur durch ein paar schwarze Schleifen zusammengehalten wurden. Strahlend posierte sie für die Kameras und nahm sich Zeit für Selfies mit ihren Fans. Doch trotz des Glanzes stellte sich bei vielen die Frage: Wo war Ben Affleck, ihr Ex-Mann?

Affleck, der den Film über den einbeinigen Ringer Anthony Robles produziert hat, blieb der Premiere fern. Stattdessen wurde er in Los Angeles gesichtet, wo er in einem blauen Anzug sein Filmstudio betrat. Der Film, der Robles’ Sieg bei den NCAA Wrestling Championships im Jahr 2011 thematisiert, war ein Herzensprojekt von Affleck, der auch seine damalige Ehefrau Jennifer für eine der Hauptrollen besetzte.

© getty ×

Scheidung nach zwei Jahren Ehe

Die beiden reichten im August 2024, genau zwei Jahre nach ihrer Hochzeit, die Scheidung ein. Seitdem herrscht Funkstille zwischen den ehemaligen Partnern. Während Affleck abwesend blieb, war sein langjähriger Freund Matt Damon, der ebenfalls als Produzent beteiligt war, in Toronto dabei. Das Drama wird bereits als möglicher Anwärter für die nächste Oscar-Verleihung gehandelt.

Noch im März 2023 hatte Affleck in einem Interview geschwärmt, wie sehr er es genossen habe, mit seiner Frau am Set zu arbeiten. Jetzt scheint diese Euphorie verflogen zu sein. Jennifer Lopez ließ sich von der schwierigen privaten Situation jedoch nichts anmerken. Ein Insider verriet der britischen „Daily Mail“, dass Lopez großen Wert darauf legt, dass der Film gut ankommt, und sie stets professionell bleibt, um den Projekten, an denen sie beteiligt ist, die besten Chancen zu geben.