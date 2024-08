Ben Affleck: SIE soll seine Neue sein

Die Scheidung ist noch nicht einmal durch - schon soll Ben Affleck sich von einer feschen Dunkelhaarigen trösten lassen

Am zweiten Hochzeitstag reichte Jennifer Lopez (55) die Scheidung von Ben Affleck ein. Eigentlich kein Grund zur Freude oder? Doch Ben strahlt dennoch bis über beide Ohren und der Grund dafür soll eine neue Frau an seiner Seite sein. Wie ein Insider berichtet verbringt der Schauspieler im Moment sehr viel Zeit mit Kick Kennedy (36).

Kennedy-Tochter lässt Affleck strahlen

Kick Kennedy ist die Tochter des amerikanischen Politikers Robert F. Kennedy Jr. (70). Optisch würde sie stark an Ben Afflecks erste Ex-Frau Jennifer Garner erinnern. Kick hat dunkle Augen, dunkle Haare und eine sportliche Figur. Die beiden seien bereits an mehreren Orten miteinander gesehen worden. Unter anderem auch in einer Hotel-Lounge. Jennifer Lopez soll wütend über das Verhalten ihres Noch-Gatten sein. Sie fühle sich "gedemütigt" heißt es.