Jennifer Lopez POsiert für Rache-Selfie

Die Diva zeigt ihrem Noch-Gatten, was er jetzt verpasst

Seit ein paar Tagen ist es offiziell: Jennifer Lopez und Ben Affleck lassen sich nach nur zwei Jahren Ehe scheiden. Das große Liebes-Comeback führte also wieder nicht zum gewünschten Happy End. Affleck habe sich nicht bemüht und soll gar schon eine neue Freundin haben. J.Lo fühle sich gekränkt. Das ist zumindest die Aussage ihrer Freunde. Andere geben wiederum ihr die Schuld an der gescheiterten Beziehung. Was wirklich dazu führte, wissen aber wohl nur die beiden.

Mehr lesen:

Knackpopo mit 55

Ganz so traurig wirkt Jennifer Lopez auf ihren neuesten Fotos nicht. Auf Instagram zeigt sie einen Rückblick auf die Sommermonate und schreibt dazu: "Oh, was war das für ein Sommer." Bei einem Bild kommen die Fans ins Schwitzen. Es zeigt J.Lo in einem weißen Badeanzug. Im Spiegel sieht man ihren Knackpo. Medien und Fans interpretieren es als Rache-Selfie für ihren Ex. Kaum zu glauben, dass J.Lo 55 ist.

Auch auf Paparazzi-Abschüssen wirkte Lopez in letzter Zeit gut gelaunt. Vielleicht hat sie, genau wie ihr Ex, jemanden gefunden, der sie ein bisschen über die Trennung hinweg tröstet.