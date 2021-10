In Arnoldstein (Kärnten) wurde ein Wolf gesichtet.

Kärnten. Am Donnerstagabend ist in der Gemeinde Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) ein Wolf gesichtet worden. Das Tier wurde von einer privaten Kamera am Ortsrand aufgenommen, wie "orf.at" berichtet. Laut dem Wolfexperten des Landes soll es sich tatsächlich um einen Wolf handeln.

Die Gemeinde ersucht nun ihre Bürger um "erhöhte Vorsicht nach Einbruch der Dämmerung." Bei einer weiteren Sichtung solle man die Behörden verständigen.