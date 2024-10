× Victoria's Secret Show: Comeback mit viel Haut und Riesen-Starpower

Sechs Jahre nach der letzten legendären Show kehrte Victoria's Secret am Dienstagabend mit einem Riesen-Knall zurück. 52 Topmodels aus 25 Ländern sorgten für visuelles Spektakel, auch Plus-Size und Transgender-Models trugen erstmals die berühmten Engelsflügel.

"Wir sind zurück" – mit diesen Worten wurde die Victoria's Secret Fashion Show 2024 am Dienstagabend in New York eröffnet. Erstmals seit sechs Jahren liefen wieder alle Models die Rang und Namen haben für das Dessous-Label über den Catwalk. Auch in der Front Row lockte die legendäre Modenschau das Who-is-Who der internationalen Modelszene an.

Supermodel Tyra Banks feierte langersehntes Comeback

Für Furore sorgte vor allem das Catwalk-Comeback von Supermodel Tyra Banks, die sich 2005 eigentlich von den Laufstegen dieser Welt verabschiedet hatte. Unter jubelndem Applaus präsentierte sie sich zunächst als Moderatorin, selbstbewusster denn je, bevor sie in einem mit Kristallen besetzten, schwarzen Bustier inklusive Corsage als Model über den Laufsteg schritt.

Dessous-Spektakel mit Star-Power

Zahlreiche weitere Superstars feierten ihr Comeback mit den ikonischen Engelsflügeln. Eröffnet wurde der legendäre Runway von keiner Geringeren als Gigi Hadid. Die berühmten Victoria's Secret-Flügel in verschiedensten Formen und Farben, wurden unter anderem von Candice Swanepoel, Jasmine Tookes, Behati Prinsloo, Josephine Skriver, Barbara Palvin und Leonardo DiCaprios Freundin Vittoria Ceretti getragen.

Als Special-Guests erschienen überraschend Kate Moss mit Töchterchen Lila Moss und Carla Bruni, die ihr Debüt am legendären Laufsteg feierten. Für eine große Überraschung sorgte auch der Walk von Bella Hadid, die in einem knallroten Lingerie-Set ohne Flügel, aber mit einem passenden Federmantel über den Laufsteg schwebte.

Plus-Size- und Transgender-Models am Laufsteg

Wie angekündigt bot die Show auch viel Neues und setzte dieses Jahr auf Diversität. Zum ersten Mal in der Geschichte von Victoria's Secret trugen auch zwei Plus-Size-Models die legendären Flügel – Ashley Graham und Paloma Elsesser.

Außerdem lief mit Alex Consani erstmals ein Transgender-Model mit dem berühmten Accessoire über den Catwalk. Die Brasilianerin Valentina Sampaio war bereits 2019 als erstes Transgender-Model in einer Victoria’s Secret-Kampagne zu sehen.

Cher, Tyla & Co. sorgten für musikalische Abwechslung

Für die musikalische Untermalung sorgten ausschließlich weibliche Künstlerinnen. Ein Highlight war der Auftritt von Ikone Cher, die von zahlreichen Tänzerinnen umgeben ihre Hits "Strong Enough" und "Believe" performte. Auch Tyla und LISA begeisterten das Publikum mit ihren Show-Einlagen.

Stars und Sternchen am Pink-Carpet

Vor der Dessous-Show fand auch der Pink Carpet statt. Hier präsentierten sich Stars wie Cher, Tyla, Tyga, Dylan Sprouse sowie die Mode-Influencerinnen Leonie Hanne und Xenia Adonts in ihren besten Outfits.

Die Victoria's Secret Fashion Show wurde 2019 zuletzt angesetzt, jedoch abgesagt. Inmitten der #MeToo-Bewegung geriet das Unternehmen aufgrund von Vorwürfen unter Druck: Victoria's Secret sei ein toxischer Arbeitsplatz, der Frauen diskriminiere und zu Objekten degradiere. Unter der neuen Leitung von Hillary Super konnte sich das Unternehmen in den letzten Jahren zunehmend von diesen Vorwürfen distanzieren.