× TV-Beauty Palina Rojinski lässt die Hüllen fallen

Palina Rojinski (39) sorgt mit einer exklusiven Dessous-Kollektion in Zusammenarbeit mit dem Wäschelabel Triumph für Aufsehen.

Hot, Hotter, Palina Rojinski! Die TV-Moderatorin bringt uns regelmäßig ins Schwitzen – und das nicht nur mit ihren heißen Instagram-Schnappschüssen. Jetzt hat sie sich mit dem Kult-Wäschelabel Triumph zusammengetan, um eine exklusive Dessous-Kollektion zu designen, die vielen Frauen nichts weniger als den „Holy Grail“ aller Dessous verspricht: den perfekten Mix aus Style und Komfort.

Exklusive Lingerie-Kollektion für Triumph

Die Kollektion trägt den Namen „Sea Full of Stars“ und ist inspiriert von der faszinierenden Unterwasserwelt. Die Designs spielen mit schimmernden Details und feinen Linien, die weibliche Kurven perfekt in Szene setzen sollen. Dabei bleibt Triumph seiner Philosophie treu: Passform und Individualität stehen an erster Stelle.

© Triumph / PR ×

Der Startschuss der Zusammenarbeit fällt mit einer exklusiven Capsule Collection – der Hingucker ist natürlich Palina selbst. In der Kampagne zeigt sie sich in einem verführerischen, blauen Balconette-BH, kombiniert mit einem als Rock getragenen Blazer und funkelnden Over-the-Knee-Boots. Ein Look, der Selbstbewusstsein und Stilgefühl perfekt vereint.

Perfekt für eine große Oberweite

Das Set ist in zwei Farben erhältlich: klassischem Schwarz und, wie von Palina getragen, Smoky Blue, ein Ton, der an das schimmernde Meer erinnern soll. Doch die Kollektion punktet nicht nur optisch: Der Balconette-BH (erhältlich in den Größen B bis G) überzeugt mit innovativen 3D-Bügeln, die sich bei jeder Bewegung perfekt an den Körper schmiegen. Die zarte Muschelform sowie die Stickerei am Dekolleté sorgen für einen dezenten Push-up-Effekt und verleihen dem BH das gewisse Etwas.

© Triumph / PR ×

Komplettiert wird der Look durch einen Brazilian-Slip. Besonders verführerisch: das raffinierte Cut-out-Detail auf der Rückseite. Sexy, aber gleichzeitig alltagstauglich – die Kollektion beweist, dass man sich nicht zwischen Stil und Komfort entscheiden muss. Ein absolutes Must-have für alle, die diesen Herbst auch unter ihrer Kleidung ein Statement setzen wollen!