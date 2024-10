× Victoria’s Secret ist zurück: Alles, was wir bereits über das legendäre Comeback wissen

Heute feiert die legendäre Victoria’s Secret Show nach sechs Jahren ihr großes Comeback. In den letzten Jahren erntete die Dessous-Marke wegen fehlender Diversität heftige Kritik. Das soll sich mit der neuen Show nun ändern.

Die letzte Victoria’s Secret Show fand 2018 statt und brachte Supermodels wie Gigi Hadid und Kendall Jenner auf die Bühne. Nach fast sechs Jahren Pause schweben die sogenannten Engel nun endlich in New York wieder über den Laufsteg. Mit ihrem Comeback setzt das Unternehmen auf zahlreiche Veränderungen und verspricht, moderner und inklusiver zu sein. Doch wird der Imagewandel wirklich gelingen?

Das Comeback der Supermodels: Diese Models sind dabei

Nach heftiger Kritik und geringen Einschaltquoten wurde die Fashion Show 2018 eingestellt. Um sich mit einem besseren Image zu präsentieren, wird die Comeback-Show ausschließlich von Frauen produziert. So sollen die neuen "Engel" wesentlich diverser werden. Doch auch altbekannte Gesichter sind wieder mit dabei. Unter den Models finden sich VS-Legenden wie Tyra Banks, Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo und Barbara Palvin.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Victoria’s Secret dürfen auch Plus-Size-Models über den Catwalk laufen, allen voran Ashley Graham. In der Vergangenheit wurde das Unterwäsche-Label häufig kritisiert, weil es nur dünne und durchtrainierte Models über den Laufsteg schickte.

Cher als musikalisches Highlight

Für musikalische Highlights ist ebenfalls gesorgt, und dabei dürfen weibliche Megastars nicht fehlen. Zum absoluten Höhepunkt des Abends wird die Pop-Ikone Cher, die bei der Comeback-Show live auftreten wird. Außerdem stehen die südafrikanische Newcomerin Tyla sowie die thailändische Sängerin Lisa Manobal von Blackpink auf der Bühne.

Die Show live verfolgen

Die Show wird weltweit über soziale Medien ausgestrahlt und ist ab 19 Uhr amerikanischer Zeit auf Plattformen wie YouTube, Amazon Prime, TikTok und Instagram zu sehen. Da die Veranstaltung in New York stattfindet, beginnt der Livestream bei uns um 1:00 Uhr nachts. Wer nicht die ganze Nacht wach bleiben möchte, kann die Show am nächsten Tag bequem auf YouTube nachschauen.