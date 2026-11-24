Das Drama rund um die Erkrankung von Jamal Musiala nimmt kein Ende. Nicht nur von außerhalb wird der Druck immer größer, auch intern bahnen sich Fronten an.

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Unter anderem durch seine Absencen – aber auch einen Muskelfaserriss – kam Musiala in dieser Saison nur sehr sporadisch zum Einsatz.

Dass ihn seine Krankheit an sich aber nicht vom Platz fernhält, zeigen die Spiele gegen den FC Köln am Freitag und auch ein Duell mit Real Madrid im April. Ein paar Tage vor den Matches hatte der 23-Jährige Absencen und stand dennoch am Feld.

Rummenigge gegen Eberl?

Dennoch wächst die Unruhe bei den Münchnern, im Fokus steht dabei vor allem Aufsichtsrats-Mitglied Karl-Heinz Rummenigge. Seine überaus kritischen Worte gegenüber dem eigenen Spieler sorgten für viel Kritik.

Geht es nach Reporter Philipp Schneider von der "SZ", war dessen Kritik aber auch indirekt für Sportvorstand Max Eberl gedacht. Intern abgestimmt waren diese Aussagen nämlich nicht.

Musiala-Kritik war nicht abgesprochen

Im Podcast "Und nun zum Sport" erklärte Schneider: "Es waren nicht nur die Worte, sondern auch die kühl kalkulierte Art, die meiner Meinung nach viele Menschen schockiert hat". Selbst die Vereinsführung war angeblich vor den Kopf gestoßen.

Reihe oben u.a.: Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge, Ehren-Präsident Uli Hoeneß, Sportvorstand Max Eberl und Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen, rechts vorne Präsident Herbert Hainer © IMAGO/MIS

Der Zwist zwischen Rummenigge und Eberl ist aber nicht neu, bereits bei der Vertragsverlängerung des 53-Jährigen enthielt sich der ehemalige Vorstandsboss seiner Stimme.

Rummenigge kritisiert Gehalt trotz Zustimmung

Besonders sauer stößt dem 71-Jährigen das enorme Gehalt Musialas auf, immerhin verdient dieser zwischen 25 und 30 Millionen Euro – die Nummer zwei im Bayern-Kader. Die Finger, die Rummenigge hier in alle Richtungen zeigt, zeigen aber auch definitiv auf ihn zurück. Laut Schneider war er schon damals mit dem Deal unzufrieden, allerdings hatte er ihm zugestimmt.

"Es geht immer ein bisschen in Eberls Richtung", so Schneider über Rummenigges Kritik. Liegt der SZ-Journalist richtig, braut sich beim so lange ruhig geführten FC Bayern wieder ein Sturm zusammen.

Was passiert gegen Lille?

Mittendrin nun auch Trainer Vincent Kompany, der erst selbst von gesundheitlichen Problemen am Weg der Besserung ist, nun aber entscheiden muss, ob er seinen Schützling aus der Schussbahn nimmt. Am Mittwoch in der Champions League in Lille (21 Uhr/live Canal+ & im OE24-Live-Ticker) werden wie immer alle Augen auf Musiala gerichtet sein.