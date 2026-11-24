Neue Recherchen werfen ein Licht auf die Diskussionen um Jamal Musiala beim FC Bayern München. Im Fokus stehen späte interne Informationen über Aussetzer sowie auffällige Vertragsdetails.

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Laut einem Bericht des Magazins "Stern" gibt es hinter den Kulissen des FC Bayern München erhebliche Spannungen rund um Nationalspieler Jamal Musiala. Demnach fühlen sich insbesondere Mitglieder des Aufsichtsrats unzureichend oder erst mit deutlicher Verzögerung über neurologisch bedingte Aussetzer des Offensivspielers unterrichtet. Innerhalb des Gremiums soll dadurch der Eindruck entstanden sein, dass relevante Informationen zurückgehalten werden.

Ärger nach Vorfall

In der jüngeren Vergangenheit litt Musiala wiederholt unter sogenannten Absencen, weshalb er dem Team zeitweise gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stand. Ein weiterer Vorfall ereignete sich laut dem Bericht erst am vergangenen Montag – lediglich vier Tage vor seiner Rückkehr auf den Platz in der Partie gegen den 1. FC Köln. Sowohl die sportliche Führung als auch das Management des Spielers sollen diesen erneuten Aussetzer anfangs nicht nur aus der Öffentlichkeit herausgehalten, sondern auch innerhalb des Vereins nicht sofort kommuniziert haben.

Dass einige hochrangige Verantwortliche erst im weiteren Verlauf der Woche davon erfuhren, sorgte dem Vernehmen nach für großen Unmut. Zudem soll Musiala bereits am Vormittag des 7. April, dem Tag des Champions-League-Spiels gegen Real Madrid, in einem Hotel in der spanischen Hauptstadt eine bis dato unbekannte Absence erlitten haben. Am Abend desselben Tages wurde er im Estadio Santiago Bernabéu dennoch eingewechselt.

Eigene Neurologen statt Vereinsärzte

Die Beraterseite des Spielers betont regelmäßig, dass die zuständigen Mediziner keine grundlegenden Einwände gegen eine Fortsetzung seiner Laufbahn im Spitzensport erheben und keine Gründe sehen, die einer Rückkehr zu seiner früheren Form entgegenstehen. Wie der "Stern" recherchierte, handelt es sich bei diesen Fachärzten um zwei Neurologen. Diese werden allerdings nicht vom FC Bayern gestellt, sondern wurden von Musiala und seinem Umfeld selbst ausgesucht und werden auch privat von ihnen honoriert.

Ungewöhnliche Regelung im Krankheitsfall

Für Gesprächsstoff sorgt außerdem ein Blick in das Arbeitspapier des 2025 bis zum Jahr 2030 verlängerten Kontrakts. Bei einer Erkrankung soll Musiala eine Lohnfortzahlung über einen Zeitraum von bis zu einem halben Jahr vertraglich zugesichert sein. Laut Angaben der Spielergewerkschaft VDV sehen Musterverträge der Deutschen Fußball Liga im Normalfall lediglich die gesetzliche Frist von sechs Wochen vor, bevor bei Arbeitsunfällen die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft mit einem gedeckelten Verletztengeld übernimmt.

Darüber hinaus setzt sich Musialas Gesamtvergütung von bis zu 25 Millionen Euro brutto pro Jahr laut den Recherchen überwiegend aus garantierten Summen zusammen. Sowohl das Grundgehalt als auch vereinbarte Sonderzahlungen fließen unabhängig von seinen tatsächlichen Einsätzen. Lediglich eine jährliche Leistungsprämie hängt von der Anzahl der absolvierten Spiele ab, macht jedoch nur einen geringen Teil des gesamten Finanzpakets aus.