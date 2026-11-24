Trauriger Fund auf der Westautobahn! Bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle im Raum St. Pölten entdeckte die Polizei in der Nacht auf Sonntag gleich 21 Dackelwelpen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die kleinen Hunde waren von Rumänien über Deutschland nach Frankreich unterwegs – jetzt sind sie im Tierheim gelandet.

Ausgehungert und dehydriert

Bei der Kontrolle kamen laut Polizei immer mehr Welpen zum Vorschein. Was sich danach im Tierheim St. Pölten zeigte, machte die Tierschützer betroffen: Die jungen Dackel waren auffallend ruhig und wirkten regelrecht teilnahmslos. Offenbar hatten sie während des Transports zu wenig Futter und Wasser bekommen.

Skrupelloser Umgang

Der Tierschutzverein St. Pölten spricht von einem weiteren Beispiel für skrupellosen, grenzüberschreitenden Welpenhandel. Und es ist nicht der erste derartige Fall: Bereits im Vorjahr wurden acht Dackelwelpen aus Rumänien übernommen, die ebenfalls nach Frankreich gebracht werden sollten.

Zusatzbelastung für Tierheim

Für das Tierheim bedeutet die Rettungsaktion eine enorme Belastung. Wegen zahlreicher behördlicher Abnahmen ist die Einrichtung ohnehin stark ausgelastet. Obmann Thomas Kainz verspricht dennoch, alles zu tun, damit die 21 kleinen Vierbeiner einen guten Start in ein neues Leben bekommen.

Appell gestartet

Gleichzeitig appelliert der Verein an die Bevölkerung: Solche Einsätze seien ohne Unterstützung von außen kaum zu bewältigen. Für die Welpen beginnt nun hoffentlich ein neues Kapitel – fernab von den Strapazen des illegalen Welpenhandels.