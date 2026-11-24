Im ORF-Finanzausschuss wurden ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler neue Informationen offengelegt. Der neue Generaldirektor und seine kaufmännische Direktorin sind schon in alle Finanzdaten eingeweiht. Sie berät aber die Konkurrenz.

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Im ORF-Finanzausschuss wurde bekannt, dass der kommende ORF-Generaldirektor Clemens Pig und seine kaufmännische Direktorin Silvia Lieb schon vollen Einblick in die Bücher des ORF haben und bei der Finanzplanung für das neue Jahr voll eingebunden sind, berichtet ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler gegenüber oe24.

Er sieht darin einen handfesten Skandal. "Das ist ein Mega-Skandal", sagt Westenthaler: "Eine Frau, die ein Konkurrenz-Unternehmen berät, sieht jetzt schon alle Zahlen des ORF."

Ihr Berater-Vertrag mit Konkurrenz-Unternehmen läuft

“Silvia Lieb wird in den kommenden Wochen ihre operativen Agenden an das neue Führungsduo (Anm. Matthias Krapf und Andreas Eisendle) übergeben und der Gruppe im vierten Quartal beratend zur Verfügung stehen.” Russmedia bestätigt die Beratung durch Silvia Lieb bis 1.1.2027

Brisant: Silvia Liebs Berater-Vertrag mit dem Konkurrenz-Unternehmen Russmedia / Moser Holding läuft noch bis Ende 2026. In einem ORF-Leak könnten Informationen an die Konkurrenz dringen, so die Befürchtung.

Anzeige ist draußen

Stiftungsrat Peter Westenthaler © APA/GEORG HOCHMUTH

"Dass Lieb jetzt schon Einblick in die ORF-Bücher hat, ist eine neue Information", sagt Westenthaler. Er habe direkt aus dem ORF-Finanzausschuss eine neue Anzeige bei der Compliance Abteilung eingebracht.

"Bisher hieß es, dass Silvia Lieb keinen Einblick in die Bücher habe", sagt der ORF-Stiftungsrat. "Jetzt stellt sich das Gegenteil heraus. Die Compliance Abteilung muss sofort die Folgen prüfen."