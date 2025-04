Linz setzt Spielplatz-Offensive fort

215.000 Euro werden allein heuer wieder investiert. Etliche Freizeitanlagen werden erneuert.

Die Stadt Linz investiert auch 2025 in die Modernisierung und den Ausbau ihrer Spielplätze. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Inklusion sowie auf der Beschattung von Spielanlagen, um den Aufenthalt an heißen Sommertagen angenehmer zu gestalten. Insgesamt sind für die heurige Spielplatzoffensive rund 215.000 Euro vorgesehen. Neben der Errichtung neuer Spielgeräte an zahlreichen Standorten im Stadtgebiet sollen weitere fünf Spielplätze mit Schattenpergolen ausgestattet werden.

Treffpunkte für die ganze Familie

„Unsere Spielplätze sind weit mehr als Orte zum Spielen. Sie sind Treffpunkte für die ganze Familie, motivieren Kinder zu Bewegung und fördern das Miteinander. Besonders wichtig ist uns, die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern, weshalb wir weiterhin auf zusätzliche Beschattungsmaßnahmen setzen. So können Kinder auch an heißen Tagen sicher und unbeschwert spielen“, erklärt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.

Umfangreiche Erneuerungen sind beim Spielplatz Lohnstorferplatz (Erneuerung des Spielturms), Spielplatz Bockgasse (Ersatz der Turmanlage für Kleinkinder), Spielplatz Limonikeller (neue Turmanlage), Spielplatz Keplerstraße (Austausch von Turmanlage, Nest- und Zweifachschaukel), Spielplatz Bergschlössl (Erneuerung der Spielgeräte) sowie beim Spielplatz Kremplstraße (Installation eines neuen Klettergeräts und einer Nestschaukel ) geplant. Die Stadt Linz betreibt insgesamt 116 Spielplätze, die regelmäßig gewartet und modernisiert werden. I