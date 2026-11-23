Der Freispruch von vier Männern nach mutmaßlichen sexuellen Übergriffen im Wiener Laaerbergbad sorgte für massive politische Debatten über die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Welche Änderungen nötig wären, diskutierten Strafrechtsexperte Robert Kert und die Opferanwältin Sonja Aziz in der ZiB2.

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Der Vorfall im Wiener Laaerbergbad in Favoriten hatte im Juni 2025 für großes Aufsehen gesorgt. Laut Anklage waren vier jugendliche Mädchen am 22. Juni 2025 im dortigen Wellenbecken von einer Gruppe von Männern umringt und unter Wasser gedrückt worden. Dabei sollen die Beschuldigten die Jugendlichen an Taille und Gesäß begrapscht haben; einer Betroffenen wurde das Bikinioberteil geöffnet. Bei einem Mädchen soll es zudem zu Handlungen gekommen sein, die von der Anklagebehörde als Vergewaltigung eingestuft wurden. Nach Hilferufen der Opfer beim Bademeister schritt die Polizei ein, vier Verdächtige wurden angeklagt.

Vor Gericht bestritten die Männer die Taten. Da sich zum Tatzeitpunkt rund 200 Personen im Wellenbecken befanden, erwies sich die individuelle Zuordnung der Tathandlungen als juristisches Hindernis. Das Gericht erachtete die Angaben der Opfer zwar als glaubwürdig und ging davon aus, dass Übergriffe stattfanden, konnte jedoch keinem Angeklagten eine konkrete Handlung zweifelsfrei nachweisen. Trotz Ausweitung der Anklage auf Beteiligung an einer Vergewaltigung fällte der Schöffensenat am 18. November im Zweifel nicht rechtskräftige Freisprüche.

Für Bundeskanzler Christian Stocker offenbart dieses Urteil eine untragbare Lücke im Strafrecht. Der Regierungschef fordert eine gesetzliche Neuregelung bei gemeinschaftlich verübten Delikten. "Wenn feststeht, dass ein Verbrechen passiert ist, darf es nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar ist, wer welchen Teil davon begangen hat. Wenn der Justiz bei Sexualdelikten die Hände gebunden sind, dann müssen wir eine analoge Regelung zum Raufhandel einführen", kündigte er an.

Bei Raufhandel reicht tätliche Mitwirkung

Beim bestehenden Tatbestand des Raufhandels reicht bereits die tätliche Mitwirkung an einer Auseinandersetzung für eine Verurteilung aus, sofern eine schwere Verletzung oder der Tod einer Person die Folge ist – unabhängig davon, wer den verletzenden Schlag versetzte. Ein analoges Prinzip soll künftig auch bei gemeinschaftlichen sexuellen Übergriffen greifen. Wann ein konkreter Gesetzesentwurf vorliegt, ist derzeit allerdings noch offen.

In der ZiB2 waren Strafrechtsexperte Robert Kert und die Opferanwältin Sonja Aziz zu Gast und stellten beide fest, dass es Handlungsbedarf gibt. Der Experte warnt, dass ein Ansatz, wie es Stocker in den Raum stellt, ein noch größeres Problem darstellt, da dadurch auch jemand verurteilt werden könnte, der gar nichts mit der Tat zu tun gehabt hat. Auch den Vergleich mit dem ähnlich verschärften Gesetz in Deutschland prangert Aziz an, dass die meisten Verfahren aufgrund der "Beweisproblematik" eingestellt werden. Ihr zufolge nimmt die Strafverfolgungsbehörde nicht immer "von ihrer Möglichkeit und ihrer Verpflichtung ausreichend Gebrauch", alle Ansätze zu verfolgen.

Anwältin schlägt Alarm

Die Anwältin fordert: "Es ist ganz wichtig, dass man diesen Sorgfaltsmaßstab entsprechend umsetzt. Da scheitert es natürlich auch an Ressourcen. Wir brauchen viel mehr technische Ressourcen." Damit meint sie etwa auch den Einbezug von kursierenden Videos, wo es derzeit nicht strafbar ist, wenn die Aufnahme an einen kleinen Personenkreis verschickt.

Für Kert ist besonders wichtig, dass das viel diskutierte "Nur nein heißt nein"-Gesetz endlich auf "Nur ja heißt ja" umgesetzt wird, da dort "der Wille des Opfers" mehr in den Mittelpunkt gestellt wird.

Alarmierende Statistiken

Die Debatte fällt zeitlich mit der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" zusammen, die am 25. November startet. Erhebungen der Statistik Austria verdeutlichen das strukturelle Ausmaß der Problematik. Demnach erlebt jede dritte Frau ab 15 Jahren körperliche oder sexuelle Gewalt. Jede sechste Frau ist von Gewalt innerhalb der Partnerschaft betroffen und jede vierte Frau wurde schon Opfer von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Laut dem Gewaltschutzbericht 2025 des Bundeskriminalamts wurden im Vorjahr 14.101 Betretungs- und Annäherungsverbote wegen häuslicher Gewalt ausgesprochen. Die Anzeigen im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der Betretungs- und Annäherungsverbote durch Gefährder lagen 2025 bei 2.222.