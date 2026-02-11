So abscheulich ging Epsteins Mädchen-Jäger Daniel Siad vor

Offiziell arbeitete er als Headhunter für Models, doch zahlreiche Dokumente in den Epstein-Akten schreiben dem Franzosen Daniel Siad die Rolle eines Mädchenjägers für den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu.

Das ehemalige schwedische Model Ebba Karlsson erstattete am Dienstag in Frankreich Anzeige wegen Vergewaltigung und Menschenhandels gegen Siad. Sie sei im Alter von 20 Jahren in Südfrankreich festgehalten worden, erklärte sie nach Angaben aus Ermittlerkreisen.

Siad wies die Vorwürfe in einem im Onlinedienst X veröffentlichten Video zurück. Epstein habe "sein Vertrauen missbraucht", erklärte der glatzköpfige Mann, der sich als gebürtiger Franzose mit algerischen Wurzeln und schwedischer Staatsangehörigkeit vorstellte. "Ich konnte nicht wissen, wie gefährlich er war", betonte er. Nebenbei erwähnte er, dass er Claudia Schiffer "entdeckt" habe, und erklärte die Epstein-Affäre zu einer Verschwörung der Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump. Eine Interview-Anfrage von AFP blieb unbeantwortet.

Die in den Epstein-Akten enthaltenen Dokumente zeichnen ein anderes Bild. Siads Name erscheint mehr als 1.000 Mal. In zahlreichen Nachrichten preist er junge Mädchen und Frauen an, schickt Fotos von ihnen und schlägt Epstein Treffen vor.

"Süßes französisches Mädchen in Marrakesch, 22 Jahre alt"

"Süßes französisches Mädchen in Marrakesch, 22 Jahre alt", schreibt er etwa 2002 an Epstein. Auf dem geschwärzten Foto sind lediglich deren nackte Beine zu sehen. "Wann kommst Du nach Marrakesch? Ich kann ein Casting organisieren und eine tolle private Unterkunft", wirbt er weiter. Epstein stellt einen Besuch Ende September in Aussicht, "wenn das Wetter besser ist".

In einer Mail von 2014 betont Siad, dass er "großen Respekt" vor Epstein habe. "Ich wollte Dir eine große Überraschung bereiten, aber dieses Mal hat es nicht geklappt", schreibt er. "In diesem Geschäft fühle ich mich wie ein Fischer, manchmal fische ich schnell etwas, manchmal gibt es keinen Fisch", schreibt er.

In derselben Mail kündigt er "eine Liste von fünf Mädchen zwischen 16 und 17 Jahren" aus Skandinavien an. "In Schweden hätte ich beinahe mein Image riskiert", bemerkt er. Schließlich erwähnt er noch eine 15 Jahre alte Französin, deren Eltern "sehr glücklich sind, dass ihre Tochter Model wird".

Aus den von AFP eingesehenen Dokumenten geht weiterhin hervor, dass Siad regelmäßig von Epstein bezahlt wurde. Im Jahr 2018 schickte Epstein Siads Bankverbindung weiter an seinen Buchhalter mit dem Auftrag, ihm ein Darlehen in Höhe von 25.000 Dollar zu gewähren.