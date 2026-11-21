Vier Männer wurden nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf Mädchen im Wiener Laaerbergbad freigesprochen. Nun fordert Bundeskanzler Christian Stocker eine Gesetzesänderung. Er will eine Regelung nach dem Vorbild des Raufhandels.

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Der Fall sorgte für Aufsehen: Im Juni 2025 sollen mehrere Männer im Wellenbecken des Laaerbergbads in Wien-Favoriten vier jugendliche Mädchen bedrängt und sexuell belästigt haben. Am Mittwoch, dem 18. November, wurden alle vier Angeklagten im Zweifel freigesprochen. Jetzt kündigt Bundeskanzler Christian Stocker eine Verschärfung des Sexualstrafrechts an.

Mädchen im Wellenbecken bedrängt

Die Mädchen waren am 22. Juni 2025 im Freibad, als sie laut Anklage von den Männern im Wellenbecken umringt und unter Wasser gedrückt worden sein sollen. Dabei sollen die Angeklagten die Jugendlichen an Taille und Gesäß berührt haben. Einer Betroffenen wurde laut Anklage das Bikinioberteil geöffnet. Bei einem Mädchen soll es zudem zu einer sexuellen Handlung gekommen sein, die von der Staatsanwaltschaft als Vergewaltigung eingestuft wurde.

Die Mädchen wandten sich an den Bademeister, der die Polizei verständigte. Insgesamt wurden schließlich vier Männer angeklagt. Die Beschuldigten bestritten die Vorwürfe.

Gericht sprach alle vier Männer frei

Im Prozess erwies sich vor allem die Zuordnung der einzelnen Handlungen als schwierig. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren rund 200 Menschen im Wellenbecken. Das Gericht hielt die Aussagen der Zeuginnen laut Medienberichten für glaubwürdig und ging davon aus, dass ein Übergriff stattgefunden hatte. Allerdings ließ sich nicht zweifelsfrei feststellen, welcher Angeklagte welche konkrete Handlung gesetzt hatte.

Im Prozess erwies sich vor allem die Zuordnung der einzelnen Handlungen als schwierig © oe24

Die Staatsanwältin hatte am Ende des Verfahrens die Anklage ausgeweitet und allen vier Männern eine Beteiligung an der Vergewaltigung vorgeworfen. Der Schöffensenat sprach sie dennoch im Zweifel frei. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Stocker will Regelung wie bei Raufhandel

Bundeskanzler Christian Stocker sieht im Fall einen Anlass, das Sexualstrafrecht nachzuschärfen. "Wenn feststeht, dass ein Verbrechen passiert ist, darf es nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar ist, wer welchen Teil davon begangen hat", erklärt er.

Als Vorbild nennt Stocker die Regelung zum Raufhandel. Nach dieser kann bereits die tätliche Teilnahme an einer Schlägerei strafbar sein, wenn dadurch jemand schwer verletzt oder getötet wird – auch wenn nicht festgestellt werden kann, wer den konkreten Schlag ausgeführt hat.

Bundeskanzler Christian Stocker sieht im Fall einen Anlass, das Sexualstrafrecht nachzuschärfen. © APA/MAX SLOVENCIK

Eine vergleichbare Regelung möchte der Kanzler nun für gemeinschaftlich begangene Sexualdelikte. "Wenn der Justiz bei Sexualdelikten die Hände gebunden sind, dann müssen wir eine analoge Regelung zum Raufhandel einführen", fordert Stocker.

Wie eine solche Gesetzesänderung konkret aussehen soll und wann ein Entwurf vorgelegt werden könnte, ist bislang offen.