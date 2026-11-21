Lange war es ruhig um Til Schweiger. Nach schweren gesundheitlichen Problemen und den Vorwürfen rund um seine Arbeit am Filmset meldete sich der Schauspieler nun zurück.

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Seit rund drei Jahren lebt Schweiger weitgehend zurückgezogen. 2024 musste er wegen einer Sepsis und Herzproblemen mehrfach medizinisch behandelt werden. Im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen machte er nun deutlich, wie schlecht es ihm damals tatsächlich ging.

"Ich bin mit Krücken oder Rollator gegangen"

Auf die Frage, wie es ihm heute gehe, antwortete der 62-Jährige: "Super." Doch der Weg dorthin war schwierig. Wegen seiner Sepsis konnte ein notwendiger Eingriff am Rücken nicht durchgeführt werden – er wäre damals lebensgefährlich gewesen.

"Ich hatte eine ganz fiese Skoliose und eine Zyste im Rücken. Ich konnte kaum noch laufen", erzählte Schweiger. Zeitweise sei er auf Krücken oder einen Rollator angewiesen gewesen. "Das war so der Tiefpunkt meines Lebens."

Heute sei vor allem die Zeit mit Familie und Freunden das, was ihn glücklich mache. Auf die Frage, was er in den vergangenen Jahren gemacht habe, antwortete er knapp: "Mein Leben genossen."

Schweiger trinkt keinen Alkohol mehr

Auch seinen Umgang mit Alkohol hat der Schauspieler grundlegend verändert. Seit Februar trinke er keinen Alkohol mehr. Zunächst habe er versucht, es bei zwei Gläsern Wein zu belassen – doch das habe nicht funktioniert.

Auch seinen Umgang mit Alkohol hat der Schauspieler grundlegend verändert. Seit Februar trinke er keinen Alkohol mehr. Zunächst © Jeff Spicer/Getty Images

Deshalb zog er einen Schlussstrich. "Du kannst Dinge viel mehr genießen, wenn du eine klare Birne hast", sagte Schweiger. Damit habe er auch seinem Vater eine Sorge genommen.

So wehrt er sich gegen die Vorwürfe

Auch die Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs am Set von "Manta Manta – Zwoter Teil" kamen in der Sendung zur Sprache. Im April 2023 hatte der "Spiegel" über Berichte von Mitarbeitern berichtet, wonach Schweiger alkoholisiert zu Dreharbeiten erschienen und einem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben soll.

Schweiger widersprach der Darstellung. Der "Spiegel" habe nicht mit 50, sondern mit fünf Personen gesprochen – und zwar mit jenen, mit denen er bei der Arbeit aneinandergeraten sei. Er bezeichnete die Vorwürfe als "Retourkutsche".

Eine Ohrfeige im Affekt räumte er ein und bedauerte sie. Zugleich sagte er: "Ich habe noch nie jemanden extra schlecht behandelt. Ich habe noch nie jemanden vorsätzlich verletzt."

Neue Filmprojekte geplant

Beruflich blickt Schweiger wieder nach vorne. Er hat nach eigenen Angaben gerade einen Film mit Martial-Arts-Star Jackie Chan gedreht und arbeitet an einer Fortsetzung des Kultfilms "Der bewegte Mann".

Nach gesundheitlichen Rückschlägen und einer turbulenten Zeit will der Schauspieler also auch wieder auf der Leinwand durchstarten.