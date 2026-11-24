FIS gab grünes Licht
Schnee Olé! Speed-Show in Beaver Creek findet statt
Die FIS gab am Montagabend nach einer verschobenen Schneekontrolle grünes Licht für das Rennwochenende.
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Vier Herrenrennen gesichert
Dabei war die Lage zuletzt alles andere als rosig. "Die Ausgangslage ist noch schwieriger als im Vorjahr, es liegt derzeit noch weniger Schnee", hatte FIS-Speedchef Hannes Trinkl vergangene Woche gewarnt. Die Veranstalter bekamen deshalb einige zusätzliche Tage, um die Pisten zu präparieren. Offenbar mit Erfolg: Die vier Herrenrennen sind vorerst gesichert.
Viel Speed am Wochenende
Los geht es am Donnerstag, 3. Dezember, mit der ersten Abfahrt (19 Uhr, ORF 1). Bereits am Freitag folgt die zweite, am Samstag steht ein Super-G auf dem Programm, am Sonntag der Riesentorlauf. Für Vincent Kriechmayr und seine ÖSV-Kollegen warten damit gleich vier Chancen auf Spitzenplätze.
Bangen um Originalstrecke
Ein Fragezeichen bleibt allerdings: Reicht der Schnee auch für die komplette Originalstrecke? Im Vorjahr musste die Abfahrt wegen Schneemangels verkürzt werden. Besonders im unteren Streckenabschnitt haben die Organisatoren deshalb nachgerüstet. 16 neue automatische Schneeerzeuger sollen auch kurze Kältephasen optimal nutzen. ÖSV-Alpinchef Christian Mitter hofft weiterhin auf die klassische Abfahrt.
Damen müssen Geduld haben
Auch für die Damen ist noch Geduld gefragt. Ihre Schneekontrolle findet erst am 28. November statt. Cornelia Hütter und ihre Kolleginnen sollen am 11. und 12. Dezember zwei Abfahrten sowie am 13. Dezember einen Super-G bestreiten.
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