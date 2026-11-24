Was ist da los?
Rapid-Stadion leuchtet plötzlich violett
Doch die Rasenpflege hat einen farblichen Haken. Im Allianz Stadion leuchtet es aktuell am Abend violett. Die UV-Strahler für das Geläuf der Hütteldorfer erstrahlen ausgerechnet in der Farbe des Erzrivalen.
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Rapid steht nach 13 Runden mit sechs Punkten Vorsprung auf Salzburg an der Tabellenspitze. Die grün-weißen Fans träumen vom ersten Meistertitel seit 2008.
Da ist dann auch die Farbe der Rasenbestrahlung egal...
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