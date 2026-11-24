Es sind erschütternde Zahlen, die die UNO veröffentlicht: Weltweit werden jeden Tag 129 Frauen und Mädchen von ihrem Partner oder einem nahen Familienmitglied getötet.

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Insgesamt kamen im Vorjahr rund 47.000 Frauen durch Gewalt im engsten persönlichen Umfeld ums Leben. Das geht aus einem neuen Bericht von UNODC und UN Women hervor, der anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November veröffentlicht wurde.

Das Zuhause als gefährlichster Platz

Das eigene Zuhause ist für viele Frauen damit kein sicherer Rückzugsort, sondern der gefährlichste Platz. Von den weltweit 78.000 Femiziden im Jahr 2025 wurden laut UNO rund 60 Prozent von Partnern oder nahen Verwandten verübt. Besonders hoch ist die Zahl der Opfer in Afrika. Europa gilt im internationalen Vergleich als sicherer.

Femizide sinken langsam

Besonders alarmierend: Während die weltweite Mordrate sinkt, geht die Zahl der Femizide deutlich langsamer zurück. In Europa sank die Mordrate zwischen 2010 und 2025 um 43 Prozent – die Femizidrate dagegen nur um 28 Prozent.

Muster verändert sich kaum

UNODC-Direktorin Monica Juma spricht von einem seit Jahren kaum veränderten Muster. Gesellschaftliche Einstellungen, soziale Normen und versagende Schutzmechanismen würden ein Umfeld schaffen, in dem Gewalt gegen Frauen teilweise als tolerierbar gelte.

Viele Frauen schweigen

UN-Women-Chefin Sima Bahous fordert daher konsequentes Handeln: Kein Warnzeichen dürfe ignoriert, keine Betroffene ohne Schutz gelassen und kein Täter zur Verantwortungslosigkeit entkommen. Auch die Dunkelziffer bleibt ein Problem: Viele Frauen suchen bei häuslicher Gewalt niemals Hilfe.