Fast 500.000 russische Soldaten sollen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine getötet worden sein. Die Dunkelziffer liegt sogar bei rund 700.000 gefallenen Soldaten.

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Seit Februar 2022 sollen beim Einmarsch in die Ukraine rund 700.000 russische Soldaten getötet worden sein. Die Daten stammten von einem beispiellosen Daten-Coup, wie der "Blick" berichtet.

Anfang November gelangen belarussische und ukrainische Aktivisten der Gruppe Cyber Partisans und Silent Crow in die internen Netzwerke der russischen Statistikbehörde Rosstat. Dabei kopierten die Aktivisten geheime Sterbedaten. Der Kreml hat diese Informationen seit Mitte 2025 nicht mehr veröffentlicht. Im Anschluss wurden die Sterbedaten Journalistinnen und Journalisten zugespielt.

Dunkelziffer liegt höher

Unabhängige Investigativjournalisten der Exil-Portale Mediazona und Meduza haben die geleakten Datensätze erhalten und zusammen mit der BBC und weiteren internationalen Medien, unter anderem dem "Spiegel", sehr genau ausgewertet.

Für Russland ist das Ergebnis verheerend. Mindestens 490.000 Kriegstote wurden bis Ende September 2026 im russischen System mit einem offiziellen Totenschein versehen.

Jedoch liegt die Dunkelziffer höchstwahrscheinlich höher. Auf den Schlachtfeldern bleiben Zehntausende Tote liegen oder gelten lange als vermisst. Laut Schätzungen könnte die Dunkelziffer der tatsächlichen russischen Todesopfer bei rund 700.000 Personen liegen.