Das EU-Recht hat sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zu diesem Schluss kommt ein EU-Bürokratieindex, der von dem Betriebswirt und Universitätsprofessor Stefan Wagner von der Universität Wien in Zusammenarbeit mit der privaten Wirtschaftshochschule ESMT Berlin erstellt wurde. Treiber sind demnach vor allem Sanktionsverordnungen sowie neue Regelwerke im Umwelt-, Verbraucher- und Gesundheitsrecht.

Laut dem EU-Bürokratieindex umfassten die geltenden EU-Verordnungen und -Richtlinien Ende 2025 rund 47.600 Normseiten. Dies sei um 118 Prozent mehr als 2010 und stelle einen neuen Höchststand dar, heißt es in einer Aussendung der European School of Management and Technology Berlin (ESMT Berlin).

Größter Zuwachs durch Sanktionsverordnungen

Rechne man Anhänge wie Listen, Grenzwerte und technische Vorschriften hinzu, umfasse das geltende EU-Recht sogar rund 90.800 Normseiten, teilten die Studienautoren mit. Den größten Zuwachs verzeichne die Außen- und Sicherheitspolitik mit fast 12.900 zusätzlichen Normseiten. Dabei handle es sich fast ausschließlich um Sanktionsverordnungen des Rates mit Listen von Personen, Unternehmen und Gütern.

Auf Platz zwei folge das Recht zu Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit: Dieses habe sich auf 9.800 Normseiten mehr als verdoppelt. Dazu würden vor allem neue Regelwerke etwa zu Medizinprodukten, Erneuerbaren Energien und Industrieemissionen beitragen.

Die Autoren betonen, dass der Index nicht bewerte, ob einzelne Regelungen sinnvoll sind. Er zeige aber, wo Regulierung in den vergangenen 15 Jahren besonders stark zugenommen habe, und liefere damit eine Grundlage für eine Debatte über Bürokratieentlastung auf europäischer Ebene.