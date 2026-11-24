In Spanien wird die Wohnungsfrage zum entscheidenden Wahlkampfthema. Vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 29. November wächst der Druck auf die Politik.

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Hunderttausende Wohnungen fehlen, die Mieten explodieren – und immer mehr junge Menschen können sich kein eigenes Zuhause mehr leisten.

Riesige Probleme für junge Spanier

Nach Angaben der spanischen Zentralbank fehlen derzeit rund 750.000 Wohnungen. Bis 2028 könnte die Lücke auf mehr als eine Million anwachsen. Gleichzeitig verschlingt die Miete einen enormen Teil des Einkommens: Im Schnitt zahlen junge Spanier monatlich 1.176 Euro – das entspricht fast dem gesamten durchschnittlichen Monatsgehalt dieser Altersgruppe.

Tragischer Fall als Symbol

Die Folgen sind längst auf der Straße sichtbar. Zehntausende demonstrierten Anfang Oktober gegen Wohnungsnot und Zwangsräumungen. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte der Fall der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die Ende September aus ihrer Wohnung vertrieben wurde und zwei Wochen später starb. Ein Protestcamp auf Madrids berühmter Puerta del Sol wurde zum Symbol der Krise.

Proteste im ganzen Land

Am 11. November kam es schließlich zum ersten Generalstreik in Spanien seit 14 Jahren. Hunderttausende beteiligten sich an Protesten im ganzen Land. Allein in Madrid zählten die Behörden rund 120.000 Demonstranten, die Veranstalter sprachen sogar von 600.000.

Angebot hält nicht Schritt

Das Problem hat sich über Jahre aufgebaut: Während in den Nullerjahren noch mehr als 600.000 Wohnungen jährlich fertiggestellt wurden, sind es heute nur noch knapp 100.000. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung durch Zuwanderung, die Zahl der Haushalte steigt – und das Angebot hält nicht Schritt.

Van der Bellen besucht Sánchez

Im Wahlkampf stehen sich zwei unterschiedliche Ansätze gegenüber: Sozialist Pedro Sánchez, den Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen diese Woche besucht, setzt auf öffentlichen Wohnbau, Mietpreisbremsen und staatliche Investitionen. Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo will dagegen mit Steuersenkungen, weniger Bürokratie und stärkerem Schutz für Eigentümer mehr Wohnraum schaffen. Die Wohnungskrise hat damit den Wahlkampf entscheidend geprägt.