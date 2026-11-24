Ein neues Satellitenbild des NASA Earth Observatory dokumentiert ein faszinierendes Naturschauspiel vor der Westküste Kanadas. Eine riesige, türkisgrün schimmernde Unterwasserwolke entpuppt sich bei näherer Betrachtung als gigantische Ansammlung von Heringssamen.

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Während optische Phänomene wie der Unterwasser-Wasserfall vor Mauritius bloße Sinnestäuschungen sind, handelt es sich bei der Struktur vor Vancouver Island um reale Materie. Das Nasa Earth Observatory veröffentlichte die Aufnahme, auf der sich eine rund sieben Kilometer breite Wolke im flachen Küstengewässer abzeichnet.

Das Phänomen ist eng an den Fortpflanzungszyklus des Pazifischen Herings (Clupea pallasii) gekoppelt. Jedes Jahr im Zeitraum von Mitte Februar bis Anfang Mai versammeln sich Millionen Fische in den Buchten, um für Nachwuchs zu sorgen:

Historischer Hotspot: Seit den 1970er-Jahren gilt der Barkley Sound an der Südwestseite von Vancouver Island als zentraler Sammelpunkt der Tiere.

Seit den 1970er-Jahren gilt der Barkley Sound an der Südwestseite von Vancouver Island als zentraler Sammelpunkt der Tiere. Ablage der Eier: Die Heringsweibchen heften unzählige Eier an Seetang, Seegras oder raue Felsformationen am Meeresgrund.

Die Heringsweibchen heften unzählige Eier an Seetang, Seegras oder raue Felsformationen am Meeresgrund. Befruchtung im Wasser: Zeitgleich geben die männlichen Tiere gewaltige Mengen Samen direkt ins Meer ab, was zu einer massiven Eintrübung führt.

Laut Angaben des lokalen Tourismusbüros von Parksville Qualicum Beach beschränkt sich das Geschehen keineswegs nur auf einzelne Buchten, sondern erstreckt sich in wechselnder Intensität über weite Teile der gesamten Küstenlinie.

Optische Täuschung im Meerwasser: Warum die Wolke grün leuchtet

Obwohl die Substanz im Pazifik milchig-weiß ist, wirkt sie auf den Satellitenbildern leuchtend grün bis türkis. Diese Farbverschiebung ist physikalisch begründet und hängt mit der Tiefe des Wassers zusammen.

Weil sich die dichten Spermaschichten nahe der Wasseroberfläche befinden, wird das Sonnenlicht anders gestreut als über tiefem Grund. Es wird deutlich weniger Licht vom umgebenden Wasser absorbiert, wodurch flache Meeresareale aus großer Höhe regelmäßig in Türkis- und Grüntönen strahlen. Die höchsten Konzentrationen auf der Nasa-Aufnahme liegen exakt zwischen Salmon Beach und der kleineren Forbes Island. Die einzelnen Laichvorgänge dauern oft nur wenige Stunden bis mehrere Tage, ehe die Heringsschwärme wieder in tiefere, nährstoffreiche Sommerfuttergründe abwandern.

Festmahl für Raubtiere an Land und zu Wasser

Die gigantische Ansammlung von Biomasse setzt die gesamte Nahrungskette der Region in Gang. Das Ereignis lockt Raubtiere aus allen Himmelsrichtungen an die Küste von Vancouver Island: