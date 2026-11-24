"Ich habe den Teufel gesehen. Er starrte mich mit feurigen Augen an." Papst Franziskus hat laut seinem Tagebuch während seiner Amtszeit eine zweijährige spirituelle Krise durchlebt.

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Darin berichtet Jorge Mario Bergoglio auch von drei Begegnungen mit einer Erscheinung, die er als leibhaftige Präsenz des Teufels deutete. Die persönlichen Aufzeichnungen sind nun von Kardinal Víctor Manuel Fernández, Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, veröffentlicht worden.

Unter dem Titel "Diario personale di Papa Francesco" ("Persönliches Tagebuch von Papst Franziskus") wurde das Werk vom vatikanischen Verlag LEV gedruckt. In einem Interview mit der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" berichtet Fernández über die Aufzeichnungen und liest daraus Passagen vor. Darin schreibt Franziskus, der Teufel habe sich "mit List und Dreistigkeit" bemerkbar gemacht. Er erinnere sich an drei konkrete Erlebnisse, bei denen er keinen Zweifel gehabt habe, dass sich das Böse ihm in körperlicher Form gezeigt habe.

Bergoglio berichtete von teuflischen Erscheinungen

Bergoglio berichtete, er habe die teuflische Erscheinung durch das Fenster eines Autos gesehen. Besonders die bedrohlichen, zugleich aber verführerischen Augen seien ihm in Erinnerung geblieben. Bei einer zweiten Begegnung während einer Feier in der Kapelle eines Karmeliterklosters habe ihn die Gestalt mit Augen aus Feuer angesehen. Als sie sich ihm genähert habe, sei er geflohen, habe seinen Rosenkranz fest umklammert und die Jungfrau Maria um Hilfe gebeten. "Die Neugier kämpfte mit dem Rosenkranz. Und die Jungfrau hat mich gerettet", notierte er.

Die dritte Begegnung habe sich bereits während seines Pontifikats ereignet. Nach seiner Rückkehr von einer Reise nach Chile habe er am 21. Jänner 2021 während eines Treffens eine Erscheinung gesehen und ihre Stimme gehört. Diese habe triumphierend verkündet: "Jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte." Besonders ein kraftvolles, röchelndes Geräusch sei ihm im Gedächtnis geblieben. Drei Tage später berichtete Franziskus, dass etwas davon wie ein Abdruck zurückgeblieben sei. Damit habe eine zweijährige spirituelle Krise begonnen, die nach seinen Aufzeichnungen erst zu Weihnachten 2022 geendet habe.

Franziskus erzählt von Visionen der Hölle

Während dieser Zeit habe der Papst eine Erfahrung gemacht, die er als "heidnische Verführung" bezeichnete. Dahinter habe vor allem die Versuchung gestanden, die eigene Macht falsch einzusetzen. "Die Macht eines Papstes beschränkt sich nicht auf die Kirchenverwaltung, sondern auch auf internationale Beziehungen. Dies hat für Franziskus eine große Versuchung dargestellt", erläutert Fernández.

Besonders eindringlich sei eine weitere Passage des Tagebuchs. Darin schreibt Franziskus, er habe nachts den Eingang zur Hölle gesehen. Er habe sich dem Eingang ein wenig genähert, sei jedoch von Angst ergriffen worden. Daraufhin habe er den Rosenkranz wie eine Waffe ergriffen. Der Weg zur Hölle sei "so natürlich", dass man beinahe unbemerkt hineingleiten könne, habe er notiert.

"Die Veröffentlichung der Aufzeichnungen ist notwendig, um ein vollständigeres Bild der Persönlichkeit Bergoglios zu vermitteln", sagte Fernández. Allerdings habe er zunächst gezögert, weil die Inhalte manche Leser erschüttern oder verwirren könnten. Das Tagebuch enthält auch zahlreiche alltägliche Beobachtungen. Franziskus habe sich häufig Gedanken darüber gemacht, ob er anderen Menschen ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt habe. So habe er notiert, eine Frau beim Abschied möglicherweise nicht richtig begrüßt oder einen Kranken nicht besucht zu haben. Er habe sich gefragt, ob sich die Betroffenen dadurch verletzt fühlten.